ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Глава МИД Италии: Мира в Украине до Рождества не будет

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ожидать завершения войны в Украине в ближайшее время не стоит. Он подчеркнул, что только новые санкции способны повлиять на Россию.

Об этом сообщает Rai News.

По словам Таяни, перспективы мира в Украине остаются далекими, а единственным действенным инструментом давления на Россию сейчас могут быть новые финансовые санкции.

Министр отметил, что он не ожидает никаких конкретных сдвигов в урегулировании войны до Рождества. По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию Владимира Путина, однако его ответ был отрицательным.

«Единственный реальный инструмент сегодня — это санкции, которые бы ограничили возможность России финансировать армию через доступ к ресурсам», — подчеркнул Таяни.

Он также назвал «бесполезными» последние угрозы Кремля после того, как Владимир Путин заявил, что будет считать «законной целью» европейские войска, если их введут на территорию Украины.

Таяни подтвердил, что Италия не присоединится к «коалиции решительных» в вопросе отправки солдат на украинскую территорию.

«Вместо этого предлагаем другой путь — заключение соглашения по аналогии со статьей 5 НАТО... Это рациональное предложение, которое Путин не может считать провокацией, но которое обеспечит независимость и безопасность Украины», — пояснил министр.

Напомним, 8 сентября в Вашингтон прибыл специальный посланник Евросоюза Дэвид О'Салливан. Он с командой экспертов обсудит санкции в отношении России. Лидеров ЕС в составе делегации нет.

