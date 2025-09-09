USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы

10:18 1963

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет разрушена, если группировка ХАМАС не сложит оружие и не освободит израильских заложников.

«Вчера на Газу обрушился беспрецедентный ураган. Тридцать многоэтажных зданий террористов были атакованы и разрушены, а десятки других объектов террористов были разбомблены и уничтожены, чтобы помешать инфраструктуре наблюдения и террора и проложить путь для наземных войск», – написал он в соцсети Х.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлено обрушение башни Аль-Руя в районе Рималь Газы.

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала распоряжение, требующее от всех жителей Газы немедленно эвакуироваться на юг.

Это произошло после многих дней массированных бомбардировок по всей территории главного города анклава, в результате которых были разрушены некоторые многоэтажные здания. За последние дни ЦАХАЛ нанес несколько ударов по высотным зданиям в Газе, которые, как утверждается, использовались ХАМАС для проведения операций против израильских войск.

8 августа 2025 года военно-политический кабинет Израиля одобрил план, включающий установку израильского контроля над Газой. Ожидается начало новой фазы военной операции. Параллельно идут переговоры по сделке с ХАМАС о прекращении огня и условиях освобождения заложников, отмечают израильские СМИ.

В Газе проживает около миллиона палестинцев, и «лишь незначительная их часть» была эвакуирована, пишет AP. 

Вчера власти Израиля выразили готовность принять мирное предложение США, которое предполагает одноэтапное освобождение всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и разоружение ХАМАС. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «главную мощную операцию» в Газе и призвал местных жителей покинуть город.

США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 19
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 820
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2618
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3358
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 615
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1593
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1473
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7153
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2228
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7855
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
04:52 6083

