Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет разрушена, если группировка ХАМАС не сложит оружие и не освободит израильских заложников.
«Вчера на Газу обрушился беспрецедентный ураган. Тридцать многоэтажных зданий террористов были атакованы и разрушены, а десятки других объектов террористов были разбомблены и уничтожены, чтобы помешать инфраструктуре наблюдения и террора и проложить путь для наземных войск», – написал он в соцсети Х.
Он также опубликовал видео, на котором запечатлено обрушение башни Аль-Руя в районе Рималь Газы.
Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала распоряжение, требующее от всех жителей Газы немедленно эвакуироваться на юг.
Это произошло после многих дней массированных бомбардировок по всей территории главного города анклава, в результате которых были разрушены некоторые многоэтажные здания. За последние дни ЦАХАЛ нанес несколько ударов по высотным зданиям в Газе, которые, как утверждается, использовались ХАМАС для проведения операций против израильских войск.
8 августа 2025 года военно-политический кабинет Израиля одобрил план, включающий установку израильского контроля над Газой. Ожидается начало новой фазы военной операции. Параллельно идут переговоры по сделке с ХАМАС о прекращении огня и условиях освобождения заложников, отмечают израильские СМИ.
В Газе проживает около миллиона палестинцев, и «лишь незначительная их часть» была эвакуирована, пишет AP.
Вчера власти Израиля выразили готовность принять мирное предложение США, которое предполагает одноэтапное освобождение всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и разоружение ХАМАС. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «главную мощную операцию» в Газе и призвал местных жителей покинуть город.