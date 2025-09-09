Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа будет разрушена, если группировка ХАМАС не сложит оружие и не освободит израильских заложников.

«Вчера на Газу обрушился беспрецедентный ураган. Тридцать многоэтажных зданий террористов были атакованы и разрушены, а десятки других объектов террористов были разбомблены и уничтожены, чтобы помешать инфраструктуре наблюдения и террора и проложить путь для наземных войск», – написал он в соцсети Х.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлено обрушение башни Аль-Руя в районе Рималь Газы.

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала распоряжение, требующее от всех жителей Газы немедленно эвакуироваться на юг.