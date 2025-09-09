В России снизили прогноз по нефти

При формировании проекта федерального бюджета РФ на 2026 год, а также его нефтегазовых доходов Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель.
Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Радио РБК.
«Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому, мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, $59, где-то $60 в последующие годы», - сказал он.
Ранее в рамках бюджета на 2025-2026 годы цена нефти на следующий год учитывалась в размере $66 за баррель.