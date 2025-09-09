USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В России снизили прогноз по нефти

10:27 797

При формировании проекта федерального бюджета РФ на 2026 год, а также его нефтегазовых доходов Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Радио РБК.

«Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому, мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, $59, где-то $60 в последующие годы», - сказал он.

Ранее в рамках бюджета на 2025-2026 годы цена нефти на следующий год учитывалась в размере $66 за баррель.

США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 19
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 823
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2618
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3358
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 615
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1595
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1473
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7153
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2228
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7855
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
04:52 6084

