В России снизили прогноз по нефти

При формировании проекта федерального бюджета РФ на 2026 год, а также его нефтегазовых доходов Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Радио РБК.