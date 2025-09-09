«Авторитарный хищник»: в Канаде заподозрили США в сепаратизме

Канада может столкнуться с попытками подрыва своего суверенитета со стороны США по аналогии с действиями, которые якобы ранее предпринимались американцами в Гренландии. Такое мнение приводит канадская газета The Globe and Mail.

Издание напомнило, что в прошлом месяце МИД Дании вызвал временного поверенного в делах США в связи с «попытками оказания влияния» на Гренландию. По данным местных СМИ, как минимум трое американцев, связанных с президентом США Дональдом Трампом, проводили секретные операции, направленные на влияние в регионе. Утверждается, что они собирали имена противников Трампа, а также составляли списки жителей, поддерживающих его планы по ограничению автономии острова. Представитель посольства США в Копенгагене тогда заявил, что Вашингтон не контролирует действия частных лиц и что у отдельных американцев могут быть собственные интересы в Гренландии.

«Если это правда, то это говорит о смене исторической роли Америки с оплота демократии и защитника свободных наций на роль авторитарного хищника, вбивающего клинья между союзниками по НАТО. И если Вашингтон готов это делать с Данией, то тот же набор инструментов для провокаций, дезинформации и разжигания недовольства может быть использован и здесь [в Канаде]», – утверждает газета.

По мнению The Globe and Mail, сторонники пропрезидентского движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку вновь великой») на фоне заявлений Трампа о необходимости присоединения Канады к США уже проявляли готовность действовать внутри страны. В частности, они устанавливали контакты со сторонниками отделения провинции Альберта от Канады. В связи с этим издание призывает Оттаву активизировать сотрудничество с Данией по данной теме, а также усилить внутреннюю работу с населением, разъясняя политические и экономические риски сепаратизма.