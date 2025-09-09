В Армении ответили на публикацию росСМИ

«…Между Арменией и Пакистаном уже установлены дипломатические отношения в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН. Соответственно, вопрос «признания в ООН»… не стоит на повестке дня…» – сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, ее слова приводит «Арменпресс».

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало сообщение российского агентства ТАСС о том, что «Пакистан намерен признать Армению как страну – члена ООН, за что получит зеленый свет на присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)».

Пакистан планирует признать Армению в ООН и рассчитывает в ответ получить согласие на присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пакистан действительно планирует этот шаг, и в качестве ответного ожидает консенсуса по вопросу вступления в ЕАЭС», — утверждает один из собеседников агентства в ООН.

Другой дипломатический источник заявил, что процедуры могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев, указав, что после мирного договора между Азербайджаном и Арменией препятствия для этого исчезли.

31 августа министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Пакистана Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров стороны подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости у Армении не было дипотношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по армяно-азербайджанскому конфликту.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении парафировали соглашение о мире, после чего заявили о достижении договоренностей по установлению мира в регионе.