USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В Армении ответили на публикацию росСМИ

обновлено 12:20
12:20 1732

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало сообщение российского агентства ТАСС о том, что «Пакистан намерен признать Армению как страну – члена ООН, за что получит зеленый свет на присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)».

«…Между Арменией и Пакистаном уже установлены дипломатические отношения в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН. Соответственно, вопрос «признания в ООН»… не стоит на повестке дня…» – сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, ее слова приводит «Арменпресс». 

* * * 10:57

Пакистан планирует признать Армению в ООН и рассчитывает в ответ получить согласие на присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пакистан действительно планирует этот шаг, и в качестве ответного ожидает консенсуса по вопросу вступления в ЕАЭС», — утверждает один из собеседников агентства в ООН.

Другой дипломатический источник заявил, что процедуры могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев, указав, что после мирного договора между Азербайджаном и Арменией препятствия для этого исчезли.

31 августа министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Пакистана Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров стороны подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости у Армении не было дипотношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по армяно-азербайджанскому конфликту.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении парафировали соглашение о мире, после чего заявили о достижении договоренностей по установлению мира в регионе.

США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 25
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 826
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2619
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3359
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 617
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1597
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1474
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7154
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2230
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7857
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
04:52 6084

ЭТО ВАЖНО

США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 25
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 826
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2619
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3359
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 617
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1597
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1474
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7154
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2230
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7857
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
04:52 6084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться