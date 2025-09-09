USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Украинские удары по НПЗ России на руку США

11:21 804

Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ и экспортную инфраструктуру могут привести к росту маржинальных доходов нефтепереработчиков по всему миру, особенно в США, где спрос на топливо остается высоким даже после завершения летнего сезона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам агентства, недавние удары временно вывели из строя объекты, на долю которых приходилось не менее 17% российских мощностей по переработке нефти — около 1,1 млн баррелей в сутки. Также были атакованы терминал в Усть-Луге на Балтике и нефтепровод «Дружба», по которому идут поставки в Беларусь, Словакию и Венгрию.

В материале отмечается, что удары по российской энергетической инфраструктуре стали важным этапом в эскалации войны, продолжающейся уже более трех лет. Киев нацелился на ключевые источники доходов Кремля, в то время как президент США Дональд Трамп продвигает инициативу по прекращению огня.

В марте стороны договорились воздерживаться от атак на энергетические объекты, однако, как пишет обозреватель Reuters Рон Буссо, Россия нарушила эти договоренности, нанеся удары по украинской энергосистеме, в том числе с применением дронов по электростанциям на севере и юге страны.

Сокращение объемов переработки внутри России вынудило Москву в августе увеличить экспорт нефти из западных портов на 200 тысяч баррелей в сутки – примерно на 11%. Дополнительные объемы поступили за счет простаивающих мощностей на недозагруженных НПЗ.

Тем временем в ряде российских регионов уже фиксируются перебои с бензином, несмотря на действующий с 28 июля запрет на его экспорт. Восстановление поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что чревато дефицитом топлива как внутри страны, так и на мировом рынке в преддверии зимы.

На этом фоне мировые НПЗ продолжают демонстрировать высокую прибыльность на фоне устойчивого спроса на дизельное топливо. Как указывается в материале, маржинальный доход от переработки дизеля в Европе достиг $23,5 за баррель – это на 40% выше уровня прошлого года.

Сокращение поставок российского дизеля усиливает напряженность на мировом рынке и может дополнительно увеличить доходность переработки, особенно для НПЗ на американском побережье Мексиканского залива. В августе морской экспорт дизеля из России сократился до 744 тыс. баррелей в сутки против 828 тыс. в июле.

Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
12:35 1
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 27
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 828
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2620
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3359
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 617
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1601
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1474
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7155
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2230
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7858

