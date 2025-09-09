Украинские удары по НПЗ России на руку США

Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ и экспортную инфраструктуру могут привести к росту маржинальных доходов нефтепереработчиков по всему миру, особенно в США, где спрос на топливо остается высоким даже после завершения летнего сезона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам агентства, недавние удары временно вывели из строя объекты, на долю которых приходилось не менее 17% российских мощностей по переработке нефти — около 1,1 млн баррелей в сутки. Также были атакованы терминал в Усть-Луге на Балтике и нефтепровод «Дружба», по которому идут поставки в Беларусь, Словакию и Венгрию.

В материале отмечается, что удары по российской энергетической инфраструктуре стали важным этапом в эскалации войны, продолжающейся уже более трех лет. Киев нацелился на ключевые источники доходов Кремля, в то время как президент США Дональд Трамп продвигает инициативу по прекращению огня.

В марте стороны договорились воздерживаться от атак на энергетические объекты, однако, как пишет обозреватель Reuters Рон Буссо, Россия нарушила эти договоренности, нанеся удары по украинской энергосистеме, в том числе с применением дронов по электростанциям на севере и юге страны.

Сокращение объемов переработки внутри России вынудило Москву в августе увеличить экспорт нефти из западных портов на 200 тысяч баррелей в сутки – примерно на 11%. Дополнительные объемы поступили за счет простаивающих мощностей на недозагруженных НПЗ.

Тем временем в ряде российских регионов уже фиксируются перебои с бензином, несмотря на действующий с 28 июля запрет на его экспорт. Восстановление поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что чревато дефицитом топлива как внутри страны, так и на мировом рынке в преддверии зимы.

На этом фоне мировые НПЗ продолжают демонстрировать высокую прибыльность на фоне устойчивого спроса на дизельное топливо. Как указывается в материале, маржинальный доход от переработки дизеля в Европе достиг $23,5 за баррель – это на 40% выше уровня прошлого года.

Сокращение поставок российского дизеля усиливает напряженность на мировом рынке и может дополнительно увеличить доходность переработки, особенно для НПЗ на американском побережье Мексиканского залива. В августе морской экспорт дизеля из России сократился до 744 тыс. баррелей в сутки против 828 тыс. в июле.