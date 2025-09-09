USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Глава Генштаба России остался на службе

11:19 948

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов останется на своем посту после достижения 70-летнего возраста, сообщили «Ведомостям» два близких к Минобороны РФ источника.

По их словам, решение о продлении срока военной службы Герасимова «уже принято». До 2021 года предельный срок службы военных в звании генерала составлял 70 лет. Однако отдельным законом президенту РФ как верховному главнокомандующему предоставили право продлевать срок службы маршалов и генералов, достигших этого возраста.

Герасимову исполнилось 70 лет 8 сентября. В этот день президент РФ Владимир Путин наградил главу Генштаба орденом Мужества за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», следует из президентского указа. Герасимов занимает пост главы Генштаба с 2012 года. С января 2023 года Герасимов командует Объединенной группировкой войск в Украине. Он остался на посту главы Генштаба и после того, как его начальника Сергея Шойгу на должности министра обороны сменил Андрей Белоусов.

Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
12:35 4
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 29
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 832
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2620
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3359
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 617
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1602
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1475
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7156
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2231
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7858

ЭТО ВАЖНО

Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
12:35 4
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 29
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 832
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2620
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3359
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 617
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1602
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1475
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7156
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2231
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться