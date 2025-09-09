Глава Генштаба России остался на службе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов останется на своем посту после достижения 70-летнего возраста, сообщили «Ведомостям» два близких к Минобороны РФ источника.

По их словам, решение о продлении срока военной службы Герасимова «уже принято». До 2021 года предельный срок службы военных в звании генерала составлял 70 лет. Однако отдельным законом президенту РФ как верховному главнокомандующему предоставили право продлевать срок службы маршалов и генералов, достигших этого возраста.

Герасимову исполнилось 70 лет 8 сентября. В этот день президент РФ Владимир Путин наградил главу Генштаба орденом Мужества за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», следует из президентского указа. Герасимов занимает пост главы Генштаба с 2012 года. С января 2023 года Герасимов командует Объединенной группировкой войск в Украине. Он остался на посту главы Генштаба и после того, как его начальника Сергея Шойгу на должности министра обороны сменил Андрей Белоусов.