Симоньян прооперировали

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем Telegram.

«Пару часов назад я вышла из наркоза», — сообщила она. Симоньян добавила, что «все дальнейшее исключительно в руках Господа».

Она также поблагодарила всех, кто за нее переживал.

Накануне журналистка рассказала, что ей предстоит тяжелая операция. Она указывала, что это связано со «страшной, тяжелой болезнью». По словам журналистки, заболевание диагностировали «за эту неделю». Заявление Симоньян сделала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», куда пришла с врученным ей накануне патриархом Кириллом орденом равноапостольной княгини Ольги III степени на груди. Операция должна пройти «вот здесь, под этим орденом», показала она в эфире.

Во время программы журналистка напомнила, что ее муж — режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян — уже девять месяцев лежит в коме. В начале января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, отметив, что у него «давным-давно очень больное сердце».