ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Симоньян прооперировали

11:25 1554

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем Telegram.

«Пару часов назад я вышла из наркоза», — сообщила она. Симоньян добавила, что «все дальнейшее исключительно в руках Господа».

Она также поблагодарила всех, кто за нее переживал.

Накануне журналистка рассказала, что ей предстоит тяжелая операция. Она указывала, что это связано со «страшной, тяжелой болезнью». По словам журналистки, заболевание диагностировали «за эту неделю». Заявление Симоньян сделала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», куда пришла с врученным ей накануне патриархом Кириллом орденом равноапостольной княгини Ольги III степени на груди. Операция должна пройти «вот здесь, под этим орденом», показала она в эфире.

Во время программы журналистка напомнила, что ее муж — режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян — уже девять месяцев лежит в коме. В начале января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, отметив, что у него «давным-давно очень больное сердце».

Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
12:35 6
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:35 32
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 833
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2622
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3360
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 618
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1605
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1476
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7156
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2233
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7859

