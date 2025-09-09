Украинцы все чаще выбирают Европу

В Европейском союзе зафиксирован рост числа обращений за убежищем от граждан Украины — за первое полугодие 2025 года количество заявлений увеличилось почти на треть, говорится в отчете Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

По данным агентства, за этот период было подано около 16 тысяч заявлений от украинцев — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают рост обращений с желанием получить долгосрочные гарантии стабильности, поскольку статус убежища позволяет в дальнейшем оставаться в стране, предоставившей защиту.

Отмечается, что в последнее время Франция стала основным направлением для украинцев, подающих заявления на получение убежища, — именно на нее приходится наибольшее число таких обращений.

В 2025 году доля украинцев, выразивших желание вернуться домой, выросла до 64% по сравнению с 55% в 2024 году. Однако многие по-прежнему опасаются возвращения из-за продолжающейся российско-украинской войны.

Все украинские граждане, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы о временной защите, которая обеспечивает ряд ключевых прав и социальных гарантий.

Некоторые страны Евросоюза время от времени вводят новые ограничения для пребывающих украинцев. Так, недавно стало известно, что власти ФРГ сократят социальные выплаты для новых беженцев из Украины. Согласно новым правилам, размер помощи на одного человека будет уменьшен примерно на 100 евро (около $116) в месяц.