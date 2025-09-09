В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста

В России суд арестовал по запросу Азербайджана мужчину, обвиняемого Баку в проведении террористических учений, организации преступного сообщества и создании незаконных вооруженных формирований, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах говорится, что российские правоохранительные органы получили по каналам срочной связи документы с просьбой о заключении фигуранта под стражу. В Азербайджане мужчина уже арестован заочно и объявлен в розыск.

Все необходимые подтверждения от азербайджанской стороны поступили вовремя, после чего российские правоохранительные органы уведомили коллег из Азербайджана о задержании мужчины. В материалах не уточняется гражданство задержанного, однако отмечается, что у него нет российского паспорта.

Кроме того, отметило агентство, Азербайджан попросил Россию выдать ему фигуранта дела. Москва не видит препятствий для положительного ответа, сказано в материалах суда.