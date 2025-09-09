Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая

Мои плодотворные государственные и рабочие визиты в Китай в этом году, подписание ряда документов, в том числе двух соглашений о стратегическом партнерстве, а также взаимная отмена визового режима являются наглядными примерами тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Указав, что форум впервые проводится за пределами Китая, глава азербайджанского государства также выразил удовлетворение тем, что он организован именно в Азербайджане.