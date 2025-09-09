USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году

Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году

Азербайджан планирует завершить работы на своем участке Зангезурского коридора в 2026 году, сообщил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта республики Фариз Алиев.

Строительство дороги Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд (Зангезурский коридор)

«Предполагается, что работы по созданию коридора на территории Азербайджана будут завершены в течение следующего года. С развитием Зангезурского коридора по Срединному коридору будет перевозиться дополнительно 15 млн тонн грузов», – сказал Алиев журналистам.

По его словам, в 2024 году объем грузоперевозок по Срединному коридору вырос почти в пять раз по сравнению с 2019 годом.

«В 2024 году из Китая в Европу было отправлено 358 блок-поездов, что свидетельствует о растущем влиянии Азербайджана в Срединном коридоре. Мы уверены в большом потенциале и возможностях в этой сфере. Текущий объем торговли между Европой и Китаем, перспективы развития и проводимые нами реформы подтверждают это», — подчеркнул он.

Представитель ведомства также отметил, что Зангезурский коридор занимает ключевое место в транспортной системе республики и является стратегически важным проектом для развития логистических связей как по направлениям Восток–Запад, так и Север–Юг, а также для обеспечения транзитных грузоперевозок.

