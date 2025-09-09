В Непале протестующие подожгли резиденции президента и премьера

Массовые протесты в Непале продолжают набирать обороты. Как сообщает газета Setopati, демонстранты подожгли резиденцию премьер-министра страны. Ранее поджогам подверглись дома президента, а также нескольких министров и политиков.

Поводом для акций стала попытка правительства ограничить доступ к социальным сетям. 4 сентября власти ввели запрет на использование 26 платформ, включая WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, YouTube и LinkedIn. Это решение вызвало резкую критику правозащитников, которые назвали его формой цензуры и нарушением свободы слова.

8 сентября в Катманду, Покхаре и других городах страны вспыхнули массовые протесты против коррупции и блокировки соцсетей. Акции быстро переросли в столкновения: в столице протестующие прорвали ограждения у здания парламента и вынудили полицию отступить. В ответ правоохранители открыли огонь по толпе. В результате, по официальным данным, погибли 19 человек, 145 получили ранения.

После кровавых событий правительство было вынуждено пойти на уступки. Министр по вопросам коммуникаций и информационных технологий Притхви Субба Гурунг заявил, что запрет на социальные сети отменен. Одновременно в Катманду был введен комендантский час.

Протест в Непале уже получил название «движение поколения Z», так как в нем активно участвует молодежь, родившаяся между 1995 и 2010 годами.