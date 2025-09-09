USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В Непале протестующие подожгли резиденции президента и премьера

видео
12:03 362

Массовые протесты в Непале продолжают набирать обороты. Как сообщает газета Setopati, демонстранты подожгли резиденцию премьер-министра страны. Ранее поджогам подверглись дома президента, а также нескольких министров и политиков.

Поводом для акций стала попытка правительства ограничить доступ к социальным сетям. 4 сентября власти ввели запрет на использование 26 платформ, включая WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, YouTube и LinkedIn. Это решение вызвало резкую критику правозащитников, которые назвали его формой цензуры и нарушением свободы слова.

8 сентября в Катманду, Покхаре и других городах страны вспыхнули массовые протесты против коррупции и блокировки соцсетей. Акции быстро переросли в столкновения: в столице протестующие прорвали ограждения у здания парламента и вынудили полицию отступить. В ответ правоохранители открыли огонь по толпе. В результате, по официальным данным, погибли 19 человек, 145 получили ранения.

После кровавых событий правительство было вынуждено пойти на уступки. Министр по вопросам коммуникаций и информационных технологий Притхви Субба Гурунг заявил, что запрет на социальные сети отменен. Одновременно в Катманду был введен комендантский час.

Протест в Непале уже получил название «движение поколения Z», так как в нем активно участвует молодежь, родившаяся между 1995 и 2010 годами.

Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
12:35 15
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:37 41
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 841
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2626
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3360
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 622
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1616
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1477
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7159
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2237
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7861

ЭТО ВАЖНО

Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России
12:35 15
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет
США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет Financial Times
12:37 41
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
Зангезурский коридор: Азербайджан готовит транспортный прорыв в 2026 году
11:57 841
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24 2626
Оружие критики не может заменить критику оружием
Оружие критики не может заменить критику оружием главная тема; все еще актуально
01:44 3360
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
Алиев о тесном сотрудничестве Азербайджана и Китая
11:46 622
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
В России арестовали разыскиваемого Азербайджаном террориста
11:35 1616
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут
09:35 1477
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 7159
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 2237
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 7861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться