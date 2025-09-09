Азербайджан и США сверили часы по миру на Южном Кавказе

Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил с главой миссии США в альянсе Мэтью Уитакером мирный процесс между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на странице представительства республики в соцсети Х.

Стороны обсудили взаимодействие Азербайджана и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя», перспективы дальнейшего сотрудничества, а также процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

«Мы высоко ценим роль президента США Дональда Трампа в продвижении мира, стабильности в регионе и за его пределами», – говорится в публикации.

В свою очередь, Уитакер сообщил, что стороны «обсудили историческое мирное соглашение, положившее при посредничестве президента США конец 35-летнему конфликту».

«Мир спасает жизни людей и является ключом к благополучию как внутри страны, так и за ее пределами», – написал дипломат.