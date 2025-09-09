USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В бакинском метро могут перейти на «оплату лицом»

12:25 215

В Бакинском метрополитене ведутся переговоры о внедрении системы оплаты проезда с использованием технологии распознавания лица.

Об этом заявил директор коммерческого департамента ООО AzInTelecom (входит в структуру Министерства цифрового развития и транспорта) Фаррух Фараджуллаев.

По его словам, в настоящее время уже начата интеграция такой системы совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Параллельно обсуждается возможность ее применения и в метрополитене.

«Использование технологии распознавания лица в наземном транспорте, в частности, в автобусах, сопряжено с рядом сложностей — погодные условия, освещение, качество камер и другие технические факторы. Поэтому сначала необходимо провести тестирование и лишь затем можно будет принять окончательное решение», — отметил Фараджуллаев.

12:38 25
12:37 46
11:57 845
09:24 2626
01:44 3360
11:46 623
11:35 1620
09:35 1479
00:25 7159
09:12 2237
03:16 7864

