В бакинском метро могут перейти на «оплату лицом»

Об этом заявил директор коммерческого департамента ООО AzInTelecom (входит в структуру Министерства цифрового развития и транспорта) Фаррух Фараджуллаев.

По его словам, в настоящее время уже начата интеграция такой системы совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Параллельно обсуждается возможность ее применения и в метрополитене.

«Использование технологии распознавания лица в наземном транспорте, в частности, в автобусах, сопряжено с рядом сложностей — погодные условия, освещение, качество камер и другие технические факторы. Поэтому сначала необходимо провести тестирование и лишь затем можно будет принять окончательное решение», — отметил Фараджуллаев.