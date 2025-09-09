Азербайджан и Китай договорились защищать права

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обсудила с заместителем председателя Национальной надзорной комиссии КНР Лю Цуесином перспективы сотрудничества в области прав человека и проведение совместных просветительских мероприятий. Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

Переговоры прошли в рамках визита С.Алиевой в Пекин в качестве вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов для участия в ежегодных заседаниях организации.

Стороны высоко оценили текущее состояние стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем, подчеркнув наличие широких возможностей для дальнейшего развития связей.

Уполномоченный по правам человека республики отметила потенциал для углубления взаимодействия как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. По ее словам, существующий диалог между двумя структурами будет способствовать укреплению межведомственных связей, а взаимный обмен опытом и информацией, а также проведение просветительских мероприятий внесут вклад в повышение эффективности защиты прав человека.

Также была подчеркнута важность укрепления регионального сотрудничества в рамках Азиатской ассоциации омбудсменов и реализации совместных инициатив.