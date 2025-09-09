США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет

Украина пытается избежать острой нехватки средств ПВО на фоне замедления их поставок из США и наращивания Россией воздушных ударов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, ситуация «обострилась после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, последовавших за директивой Пентагона».

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — заявил газете источник, осведомленный о поставках США средств ПВО в Украину. Подобное «замедление снабжения особенно тревожно, поскольку другие ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках отдельной программы «Инициатива по обеспечению безопасности Украины», производятся партиями, что приводит к перерывам между поставками, говорится в публикации.

Страны Евросоюза недавно договорились, как напоминает FT, о предоставлении систем ПВО и боеприпасов из своих запасов и закупке других у США для поставок в Украину, но такие поставки начались лишь частично.

Как сообщалось ранее, Украина намерена попросить новые системы ПВО у своих западных партнеров на заседании в формате «Рамштайн». По информации телеканала Sky News, очередное такое заседание с участием представителей 56 стран пройдет 9 сентября в Лондоне. Во встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.