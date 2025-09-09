USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

США опять оставляют Украину без защиты от российских ракет

Financial Times
12:37 1534

Украина пытается избежать острой нехватки средств ПВО на фоне замедления их поставок из США и наращивания Россией воздушных ударов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, ситуация «обострилась после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, последовавших за директивой Пентагона».

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — заявил газете источник, осведомленный о поставках США средств ПВО в Украину. Подобное «замедление снабжения особенно тревожно, поскольку другие ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках отдельной программы «Инициатива по обеспечению безопасности Украины», производятся партиями, что приводит к перерывам между поставками, говорится в публикации.

Страны Евросоюза недавно договорились, как напоминает FT, о предоставлении систем ПВО и боеприпасов из своих запасов и закупке других у США для поставок в Украину, но такие поставки начались лишь частично.

Как сообщалось ранее, Украина намерена попросить новые системы ПВО у своих западных партнеров на заседании в формате «Рамштайн». По информации телеканала Sky News, очередное такое заседание с участием представителей 56 стран пройдет 9 сентября в Лондоне. Во встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3217
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43 153
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40 193
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37 1210
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос; все еще актуально
03:16 8494
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы новость дополнена
10:18 3578
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема; все еще актуально
01:56 4300
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными Reuters
14:02 1266
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму видео
13:59 1088
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото
13:48 1148
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41 853

