Взрывы вывели из строя магистральные газопроводы в России

Две трубы магистрального газопровода в Пензенской области РФ были выведены из строя в результате серии взрывов, которые прозвучали в Пензе в четыре часа утра вторника, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник в украинской разведке.

Официальных заявлений об этом украинские военные и спецслужбы пока не делали. С российской стороны сообщений об атаке на газопровод и его повреждении также не было.

Как сообщили Интерфакс-Украина источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе Пензы прогремели около 4 часов утра: «Вследствие этого две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. Кроме того, согласно информации источника в украинской разведке, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал об опасности атаки беспилотников около половины четвертого утра вторника. В утренней сводке Минобороны Пензенская область как территория атак украинских беспилотников не упоминалась.