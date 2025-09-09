Турки бросили вызов Маску

Турецкая компания Togg представила на Мюнхенском автосалоне новый электрический лифтбэк T10F и кроссовер T10X, которые будут продаваться на европейском рынке. Об этом сообщает «Автопилот».

Отмечается, что модель T10F на 110 мм длиннее Tesla Model 3, однако колесная база у нее лишь на 15 мм больше. Лифтбэк будет доступен как в базовой заднеприводной версии с одним электромотором мощностью 218 л.с., так и в полноприводной модификации с двумя двигателями суммарной мощностью 435 л.с. При этом первый вариант станет самым дальнобойным – до 600 км на одном заряде (с батареей емкостью 88,5 кВт·ч), а второй – более динамичным. Вторая модификация предполагает разгон до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.

В интерьере автомобиля предусмотрены 12-дюймовая цифровая приборная панель и широкий 29-дюймовый мультимедийный дисплей, протянутый от руля до пассажирской двери. Оснащение включает двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 12 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона и широкий набор систем помощи водителю.

Сообщается, что T10F поступит в продажу в Германии уже в сентябре.

Завод по производству электромобилей национального бренда Togg начал работу в Турции в конце 2023 года. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за семь лет в стране планируется выпустить миллион электромобилей этой марки. В 2024 году на внутреннем рынке было реализовано около 30 тысяч электрокроссоверов модели T10X.