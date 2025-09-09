USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Турки бросили вызов Маску

12:51

Турецкая компания Togg представила на Мюнхенском автосалоне новый электрический лифтбэк T10F и кроссовер T10X, которые будут продаваться на европейском рынке. Об этом сообщает «Автопилот».

Отмечается, что модель T10F на 110 мм длиннее Tesla Model 3, однако колесная база у нее лишь на 15 мм больше. Лифтбэк будет доступен как в базовой заднеприводной версии с одним электромотором мощностью 218 л.с., так и в полноприводной модификации с двумя двигателями суммарной мощностью 435 л.с. При этом первый вариант станет самым дальнобойным – до 600 км на одном заряде (с батареей емкостью 88,5 кВт·ч), а второй – более динамичным. Вторая модификация предполагает разгон до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.

В интерьере автомобиля предусмотрены 12-дюймовая цифровая приборная панель и широкий 29-дюймовый мультимедийный дисплей, протянутый от руля до пассажирской двери. Оснащение включает двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 12 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона и широкий набор систем помощи водителю.

Сообщается, что T10F поступит в продажу в Германии уже в сентябре.

Завод по производству электромобилей национального бренда Togg начал работу в Турции в конце 2023 года. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за семь лет в стране планируется выпустить миллион электромобилей этой марки. В 2024 году на внутреннем рынке было реализовано около 30 тысяч электрокроссоверов модели T10X.

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
03:16
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
10:18
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
01:56
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
14:02
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
13:59
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
13:48
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41

