ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Али Ахмедов: «Зангезурский коридор должен носить имя Ильхама Алиева»

12:53 1868

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «пишет историю не только Азербайджана, но и всего региона», заявил первый вице-спикер Али Ахмедов на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном теме «Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства».

«Современная, новая история создается на наших глазах. Отдельные государства либо занимаются формированием своей новой истории, либо обречены на это. Мы также становимся свидетелями нашей новой истории. Каждый народ задумывается о создании собственной истории, однако лидер Азербайджана Ильхам Алиев пишет заново историю не только Азербайджана, но и всего региона. У каждой страны есть три показателя силы — ее экономика, армия и дипломатия. В период независимости в этих сферах был достигнут значительный прогресс.

В 2005–2025 годах экономика Азербайджана была одной из самых быстроразвивающихся в мире. В 2020 году, восстановив территориальную целостность и освободив оккупированные земли, Азербайджан продемонстрировал свою военную мощь.

В сфере дипломатии также были достигнуты значительные успехи. Наиболее яркой вершиной стал Вашингтонский саммит, состоявшийся месяц назад, и результаты, полученные на нем. Эти достижения, с одной стороны, способствуют признанию государства, а с другой — подчеркивают роль личности и лидера. Успех встречи в Вашингтоне напрямую связан с именем Ильхама Алиева. Поздравления, которые последовали от различных мировых лидеров после этой встречи, являются показателем его международного авторитета», - сказал Ахмедов.

Вице-спикер также отметил, что «установление новых связей Азербайджана с США является важным шагом как для дальнейшего расширения международной интеграции Азербайджана, так и для реализации Зангезурского коридора, который является прямым результатом мышления Ильхама Алиева».

Али Ахмедов также предложил назвать Зангезурский коридор именем Ильхама Алиева: «Так же, как нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан носит имя Гейдара Алиева, Зангезурский коридор должен носить имя Ильхама Алиева».

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3219
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43 166
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40 199
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37 1216
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос; все еще актуально
03:16 8494
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы новость дополнена
10:18 3581
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема; все еще актуально
01:56 4301
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными Reuters
14:02 1277
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму видео
13:59 1090
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото
13:48 1150
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41 855

