Президент Азербайджана Ильхам Алиев «пишет историю не только Азербайджана, но и всего региона», заявил первый вице-спикер Али Ахмедов на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном теме «Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства».

«Современная, новая история создается на наших глазах. Отдельные государства либо занимаются формированием своей новой истории, либо обречены на это. Мы также становимся свидетелями нашей новой истории. Каждый народ задумывается о создании собственной истории, однако лидер Азербайджана Ильхам Алиев пишет заново историю не только Азербайджана, но и всего региона. У каждой страны есть три показателя силы — ее экономика, армия и дипломатия. В период независимости в этих сферах был достигнут значительный прогресс.

В 2005–2025 годах экономика Азербайджана была одной из самых быстроразвивающихся в мире. В 2020 году, восстановив территориальную целостность и освободив оккупированные земли, Азербайджан продемонстрировал свою военную мощь.

В сфере дипломатии также были достигнуты значительные успехи. Наиболее яркой вершиной стал Вашингтонский саммит, состоявшийся месяц назад, и результаты, полученные на нем. Эти достижения, с одной стороны, способствуют признанию государства, а с другой — подчеркивают роль личности и лидера. Успех встречи в Вашингтоне напрямую связан с именем Ильхама Алиева. Поздравления, которые последовали от различных мировых лидеров после этой встречи, являются показателем его международного авторитета», - сказал Ахмедов.

Вице-спикер также отметил, что «установление новых связей Азербайджана с США является важным шагом как для дальнейшего расширения международной интеграции Азербайджана, так и для реализации Зангезурского коридора, который является прямым результатом мышления Ильхама Алиева».

Али Ахмедов также предложил назвать Зангезурский коридор именем Ильхама Алиева: «Так же, как нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан носит имя Гейдара Алиева, Зангезурский коридор должен носить имя Ильхама Алиева».