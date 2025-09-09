Галстян о выгоде мира с Азербайджаном

Армения в случае подписания мирного соглашения с Азербайджаном сможет обеспечить значительный приток иностранных инвестиций в собственную экономику. Об этом заявил глава Центрального банка Армении Мартин Галстян, выступая на заседании Национального собрания.

«Сигналы и отклики, полученные от международных партнеров относительно мирного процесса (между Азербайджаном и Арменией), весьма позитивны. Если мирное соглашение будет подписано, Армения сможет существенно снизить существующие риски и обеспечить значительный приток иностранных инвестиций», - отметил Галстян.

Глава Центробанка не исключил, что в связи с этим могут быть пересмотрены показатели экономического роста Армении.