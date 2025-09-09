USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Галстян о выгоде мира с Азербайджаном

13:04

Армения в случае подписания мирного соглашения с Азербайджаном сможет обеспечить значительный приток иностранных инвестиций в собственную экономику. Об этом заявил глава Центрального банка Армении Мартин Галстян, выступая на заседании Национального собрания.

«Сигналы и отклики, полученные от международных партнеров относительно мирного процесса (между Азербайджаном и Арменией), весьма позитивны. Если мирное соглашение будет подписано, Армения сможет существенно снизить существующие риски и обеспечить значительный приток иностранных инвестиций», - отметил Галстян.

Глава Центробанка не исключил, что в связи с этим могут быть пересмотрены показатели экономического роста Армении.

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
09:24
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
03:16
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
10:18
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
01:56
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
14:02
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
13:59
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
13:48
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41

