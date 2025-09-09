USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Домодедово продают

13:25 1358

Российский Минфин включил аэропорт Домодедово в план продажи на этот год. РБК пишет, что глава Минфина Антон Силуанов сообщил о заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее продать инвестору актив, летом перешедший в собственность государства, на открытых торгах.

По словам главы Минфина РФ, претендент на покупку аэропорта уже есть, однако его личность министр не раскрыл: «Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство».

Говоря о точных сроках продажи, Силуанов уточнил: «Посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс».

В июне этого года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил обратить в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг», которое управляет группой операционных компаний аэропорта Домодедово. Генпрокуратура обвиняла владельцев аэропорта — бизнесменов Дмитрия Каменщика и Валерия Когана — в создании «ложной видимости отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». По версии ведомства, предприниматели скрыли от Федеральной антимонопольной службы статус Когана и сведения о его израильском гражданстве. Силовики утверждают, что бизнесмены следовали «агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения» России. Управление аэропортом ранее уже перешло к Росавиации.

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3219
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43 175
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40 204
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37 1217
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос; все еще актуально
03:16 8497
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы новость дополнена
10:18 3584
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема; все еще актуально
01:56 4301
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными Reuters
14:02 1281
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму видео
13:59 1093
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото
13:48 1154
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41 856

