Домодедово продают

Российский Минфин включил аэропорт Домодедово в план продажи на этот год. РБК пишет, что глава Минфина Антон Силуанов сообщил о заинтересованности в том, чтобы как можно быстрее продать инвестору актив, летом перешедший в собственность государства, на открытых торгах.

По словам главы Минфина РФ, претендент на покупку аэропорта уже есть, однако его личность министр не раскрыл: «Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство».

Говоря о точных сроках продажи, Силуанов уточнил: «Посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс».

В июне этого года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил обратить в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг», которое управляет группой операционных компаний аэропорта Домодедово. Генпрокуратура обвиняла владельцев аэропорта — бизнесменов Дмитрия Каменщика и Валерия Когана — в создании «ложной видимости отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». По версии ведомства, предприниматели скрыли от Федеральной антимонопольной службы статус Когана и сведения о его израильском гражданстве. Силовики утверждают, что бизнесмены следовали «агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения» России. Управление аэропортом ранее уже перешло к Росавиации.