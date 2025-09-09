USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших

Число погибших в результате бомбового удара по поселку Яровая возросло до 23, рассказал в эфире «Суспільне. Студия» начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев.

Ранения получили 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил он.

Большинство погибших — это люди пенсионного возраста, которые ждали выдачи пенсии, уточняет «Суспільне», а также сотрудники «Укрпочты».

Работники администрации сейчас обходят ближайшие к месту удара дома, чтобы установить точное число погибших и раненых. Городская администрация также рассматривает возможность переноса места выдачи посылок и пенсий в более безопасное место, добавляет издание.

Поселок Яровая находится в восьми километрах от линии фронта.

Войска РФ сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области, сообщил днем 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под удар попало гражданское население — в момент атаки людям выдавали пенсии. В результате, по предварительным данным, погибли более 20 человек, заявил Зеленский.

Президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале видео с последствиями удара — на нем видны тела погибших и поврежденный взрывом легковой автомобиль.

«Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Требуется реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Требуется реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть», — написал Зеленский.

