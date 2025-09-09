USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Украина продолжает уничтожать российский нефтепром

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», сообщает издание УНИАН со ссылкой на источники в украинской разведке.

Отмечается, что взрыв произошел ночью 8 сентября в Красноармейском районе. Объект мощностью 82 млн тонн в год обеспечивал топливом российскую армию.

По данным источников, это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области РФ.

Спутниковые снимки подтвердили удар украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Второво» во Владимирской области России. Соответствующие изображения опубликованы экспертами из группы Dnipro OSINT.

На спутниковых снимках заметны повреждения как минимум двух резервуаров на территории нефтеперекачивающей станции «Второво», принадлежащей российской компании «Транснефть», оператору магистральных нефтепроводов. Этот объект служит для приема, хранения и перекачки нефти по трубопроводам.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди (Мадьяр) сообщил, что дроны атаковали одну из НПС в России. По его словам, значительный урон объекту нанесли бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем. Он уточнил, что данная НПС перекачивает нефть в Московский кольцевой нефтепродуктопровод.

