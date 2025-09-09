Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными

Президент России Владимир Путин считает, что возвращение армии с войны в Украине грозит ростом преступности и дестабилизацией созданной им политической системы, сообщили Reuters три источника, близких к Кремлю.

По словам одного из собеседников агентства, Путин видит риски возникновения ситуации, похожей на 1990-е годы, когда после окончания войны в Афганистане ветераны стали сбиваться в банды и ОПГ.

Эта угроза уже частично реализуется: по данным ФСИН и украинской разведки, на фронт были отправлены 120-180 тысяч заключенных из российских колоний и тюрем. Некоторые из них после возвращения совершили тяжкие преступления, убив или покалечив сотни россиян.

По словам источника Reuters, опасения Путина связаны не только с психологическими травмами и возможным уголовным прошлым ветеранов, но и с экономическими реалиями: зарплаты и бонусы военных на фронте многократно превышают доходы, доступные им в мирной жизни.

Резкое ухудшение финансового положения может вызвать недовольство этой группы лиц и привести к росту социального напряжения, отмечает собеседник агентства.

Второй источник заявил, что Путин опасается последствий массового возвращения ветеранов для созданной им политической системы. По словам собеседника Reuters, президент уже ощутил на себе хаос, который способны устроить участники войны, когда в июне 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин возглавил мятеж против высшего руководства армии и отправил танки на Москву.

Еще один собеседник агентства сообщил, что для нейтрализации этих угроз Путин поручил запустить пропагандистскую программу «Время героев» и создать ее аналоги в регионах, называя ветеранов будущей «элитой» страны. Теперь власти интегрируют бывших бойцов в государственные структуры. Военные получают места в региональных парламентах, администрации президента и Совете Федерации.

По состоянию на начало 2025 года в войне с Украиной участвовали более 1,5 млн россиян, подсчитал британский политолог, эксперт по России Марк Галеотти. Аналитики считают, что возвращающиеся с фронта ветераны могут представлять более серьезную проблему, чем афганцы.

Исполнительный директор вашингтонского Института современных мировых проблем, автор книги «Большая игра» о советском вторжении в Афганистан Грегори Фейфер отметил, что текущая война гораздо более кровопролитная.

Так, в Афганистане, по официальным данным, погибло около 15 тысяч человек, а подтвержденные потери в Украине уже превысили 125 тысяч. Западные разведки оценивают общие потери, включая убитых и раненых, в миллион человек.

«Мы говорим о гораздо более ожесточенном конфликте», — сказал Фейфер. Галеотти, написавший доклад о проблемах демобилизации в России, полагает, что проблемы с возвращением ветеранов из Украины вряд ли достигнут уровня, «характерного для лихих 90-х». Но, учитывая, что их будет гораздо больше, чем афганцев, возможно «настоящее смутное время», не исключает эксперт.