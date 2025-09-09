Зять Трампа решит судьбу палестинцев

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером встретились с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером для обсуждения нового плана Вашингтона по разрешению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, перед переговорами в понедельник Уиткофф и Кушнер, который работал старшим советником Дональда Трампа в период его первого президентского срока, 7 сентября встретились с американским лидером на финальном матче Открытого чемпионата США по теннису. Портал отмечает, что в последние недели Кушнер стал играть более заметную роль в разработке предложений по урегулированию конфликта в секторе Газа. Трамп высоко оценил его идеи по восстановлению анклава после завершения боевых действий.

Новое мирное предложение Белого дома, направленное Израилю и движению ХАМАС, предусматривает освобождение всех израильских заложников и передачу тел погибших в обмен на немедленное прекращение огня, после чего стороны начнут переговоры об окончательном урегулировании. По информации источников Axios, план включает полный вывод израильских войск из сектора Газа при условии, что новые власти смогут гарантировать безопасность анклава. Израиль поддержал этот пункт, тогда как руководство ХАМАС выступает против, опасаясь, что Израиль воспользуется широкой трактовкой и сохранит военное присутствие.

Ранее Axios сообщал, что Кушнер совместно с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром разрабатывает проект политического и административного устройства сектора Газа после завершения боевых действий.