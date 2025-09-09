USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года

заявил Зеленский
14:22 688

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин во время разговора со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал «взять Донбасс» до конца года, однако, по мнению Зеленского, на это уйдут годы и потребуются огромные человеческие жертвы.

«Он (Путин) говорит, что через 3–4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Уиткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет. Цена — годы и миллионы людей. А если быстрее, то это просто больше жертв: не миллион, а два-три миллиона», — отметил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что утверждения о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года являются манипуляцией. Он напомнил, что еще десять лет назад Москва установила контроль над Крымом и частью Донбасса, а за почти четыре года войны смогла занять лишь около 30% Донецкой области, тогда как Украина удерживает порядка 32%.

«За годы полномасштабной войны он взял только 30%. Это много. Но это миллион людей. Он потерял миллион людей», — сказал Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия может рассматривать возможность отказа от части захваченных украинских территорий, в частности, в Харьковской и Сумской областях. При этом Украина, по данным агентства, якобы должна уступить часть восточных земель, включая районы Донецкой области.

В то же время Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3220
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43 188
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40 211
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37 1221
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос; все еще актуально
03:16 8499
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы новость дополнена
10:18 3584
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема; все еще актуально
01:56 4302
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными Reuters
14:02 1288
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму видео
13:59 1095
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото
13:48 1156
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41 858

