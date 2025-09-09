Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин во время разговора со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал «взять Донбасс» до конца года, однако, по мнению Зеленского, на это уйдут годы и потребуются огромные человеческие жертвы.

«Он (Путин) говорит, что через 3–4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Уиткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет. Цена — годы и миллионы людей. А если быстрее, то это просто больше жертв: не миллион, а два-три миллиона», — отметил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что утверждения о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года являются манипуляцией. Он напомнил, что еще десять лет назад Москва установила контроль над Крымом и частью Донбасса, а за почти четыре года войны смогла занять лишь около 30% Донецкой области, тогда как Украина удерживает порядка 32%.

«За годы полномасштабной войны он взял только 30%. Это много. Но это миллион людей. Он потерял миллион людей», — сказал Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия может рассматривать возможность отказа от части захваченных украинских территорий, в частности, в Харьковской и Сумской областях. При этом Украина, по данным агентства, якобы должна уступить часть восточных земель, включая районы Донецкой области.

В то же время Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.