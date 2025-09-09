Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией

Азербайджан надеется на скорую нормализацию отношений с Францией. Об этом в интервью французским СМИ заявила посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева.

«Очевидно, что внутренний кризис [во Франции] может влиять и на другие сферы, однако мы будем наблюдать, чем он закончится. Хотя прямого влияния кризиса на наши двусторонние отношения пока не видно, надеемся, что они вскоре нормализуются», – сказала Абдуллаева.

По ее мнению, ухудшение азербайджано-французских отношений непосредственно связано с предвзятой позицией Парижа по конфликту между Баку и Ереваном, который уже завершен. Посол отметила, что Азербайджан создал благоприятные условия для восстановления диалога с армянской стороной, и теперь осталось согласовать лишь несколько деталей перед окончательным подписанием мирного соглашения.

«Мы действительно закрыли страницу вражды между нашими странами. И на данный момент есть только одна вещь, которая стоит перед окончательным подписанием мира, – это конституция Армении», – отметила посол Азербайджана.

Она добавила, что Баку стремится к устранению территориальных претензий, после чего можно будет уверенно говорить о прочном мире. Абдуллаева также отметила, что парафирование мирного договора 8 августа в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа подтвердило обязательства обеих стран.

«Это было, по сути, обязательство обеих сторон установить добрососедство на принципах уважения суверенитета, уважения неприкосновенности международных границ, недопустимости применения силы», – пояснила посол.

По ее мнению, такое достижение уникально для региона, где долго сохранялась нестабильность. Сегодня Южный Кавказ – один из немногих регионов, демонстрирующих положительное развитие и конкретные результаты благодаря усилиям Азербайджана и Армении, которые ранее находились в конфликте.