ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией

Азербайджан надеется на скорую нормализацию отношений с Францией. Об этом в интервью французским СМИ заявила посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева.

«Очевидно, что внутренний кризис [во Франции] может влиять и на другие сферы, однако мы будем наблюдать, чем он закончится. Хотя прямого влияния кризиса на наши двусторонние отношения пока не видно, надеемся, что они вскоре нормализуются», – сказала Абдуллаева.

По ее мнению, ухудшение азербайджано-французских отношений непосредственно связано с предвзятой позицией Парижа по конфликту между Баку и Ереваном, который уже завершен. Посол отметила, что Азербайджан создал благоприятные условия для восстановления диалога с армянской стороной, и теперь осталось согласовать лишь несколько деталей перед окончательным подписанием мирного соглашения.

«Мы действительно закрыли страницу вражды между нашими странами. И на данный момент есть только одна вещь, которая стоит перед окончательным подписанием мира, – это конституция Армении», – отметила посол Азербайджана.

Она добавила, что Баку стремится к устранению территориальных претензий, после чего можно будет уверенно говорить о прочном мире. Абдуллаева также отметила, что парафирование мирного договора 8 августа в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа подтвердило обязательства обеих стран.

«Это было, по сути, обязательство обеих сторон установить добрососедство на принципах уважения суверенитета, уважения неприкосновенности международных границ, недопустимости применения силы», – пояснила посол.

По ее мнению, такое достижение уникально для региона, где долго сохранялась нестабильность. Сегодня Южный Кавказ – один из немногих регионов, демонстрирующих положительное развитие и конкретные результаты благодаря усилиям Азербайджана и Армении, которые ранее находились в конфликте.

Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3220
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?
14:43 188
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
Азербайджан надеется на восстановление отношений с Францией
14:40 212
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
Алиев: Зангезурский коридор свяжет континенты
13:37 1222
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос; все еще актуально
03:16 8499
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы новость дополнена
10:18 3585
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема; все еще актуально
01:56 4302
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными
Путин не знает, что делать с вернувшимися российскими военными Reuters
14:02 1289
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму
Украинцы уничтожили российские ПВО в Крыму видео
13:59 1095
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото
13:48 1156
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
Россия обстреливает Донбасс: более 20 погибших
13:41 858
