ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

«Амбиции рядового майора» привели к кризису между Баку и Москвой?

В управлении ФСБ по Свердловской области продолжаются проверки, одним из поводов которых стали жесткие задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в июне этого года. Об этом сообщает близкий к российским спецслужбам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

В публикации говорится, что еще до массовых задержаний азербайджанцев «руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области майор Ярослав Кузвесов уверял местное УФСБ и руководство свердловского СК, что располагает неопровержимыми доказательствами причастности Сафаровых и Шихлинских к преступлениям прошлых лет». Итогом этого стали массовые задержания азербайджанцев. «Однако спустя два месяца «расследования» стало ясно — предъявить выходцам из Азербайджана, кроме показаний ряда свидетелей, фактически нечего. Делегация проверяющих из Москвы выясняет, как и почему свердловское УФСБ под руководством опытного генерал-майора Игоря Николаева допустило такую осечку, которая может обойтись России весьма дорого и не только репутационно», — пишет «ВЧК-ОГПУ».

Начальник следственного управления СК РФ по Свердловской области генерал-майор Богдан Францишко «изо всех сил старается прикрыть майора Кузвесова». «Ответственный за расследование уголовного дела против Сафаровых и Шихлинских майор Ярослав Кузвесов, осознавая масштаб случившегося, уже признал, что ввел руководство в заблуждение относительно имеющейся у него доказательной базы и развернул операцию против азербайджанской диаспоры «из-за своих личных амбиций», — отмечается в публикации.

Телеграм-канал пишет, что теперь уже «замять инцидент» не получится — «ситуация вышла на международный уровень»: «Отпустить азербайджанцев — проиграть не только Азербайджану, но и показать другим странам постсоветского пространства свою слабость. А чтобы «добить», пока не хватает аргументов. И силовикам из-за амбиций рядового майора приходится в спешке искать, ведь осложнение отношений с Азербайджаном не входило в планы Кремля».

В июне 2025 года в Екатеринбурге был проведен совместный рейд Росгвардии, МВД и ФСБ России в несколько квартир, где проживали этнические азербайджанцы, граждане РФ и Азербайджана. В ходе рейда правоохранители задерживали подозреваемых в причастности к убийствам в 2001, 2010 и 2011 годах. Во время задержания погибли выходцы из Азербайджана, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы. Остальных доставили в суд с видимыми следами побоев. В общей сложности было задержано около 50 человек. 1 июля в Екатеринбурге задержали главу городской азербайджанской диаспоры, председателя организации «Азербайджан — Урал» Шахина Шихлинского и его сына. В Воронеже задержали совладельца Алексеевского рынка Юсифа Халилова.

