Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?

Соединенные Штаты намерены прекратить оказание помощи в сфере безопасности, обучения и оснащения армиям государств, граничащих с Россией. Как пишет Financial Times, в период с 2018 по 2022 год в Европу из США на эти цели было направлено 1,6 миллиарда долларов. Ключевыми получателями стали республики Балтии — Эстония, Литва и Латвия. Судя по всему, в Белом доме рассчитывают заставить Европу «взять на себя больше ответственности за собственную оборону» и побудить более богатые страны оплачивать безопасность государств, находящихся в зоне риска.

О том, как это решение отразится на обороноспособности европейских соседей России, haqqin.az побеседовал с генеральным директором Фонда поддержки обороны, литовским военным экспертом Вайдотасом Малинионисом.

- До начала войны в Украине, по оценке западных экспертов, России потребовалось бы всего 60 часов, чтобы оккупировать Латвию, Литву и Эстонию. Как в этих странах восприняли отказ США укреплять их оборону? - Конечно, это была неприятная новость. Но для Путина решение Трампа может стать поводом для оптимизма. Ведь его цель — снизить роль Соединенных Штатов в системе европейской безопасности. Для Москвы важно, чтобы оборона стран, граничащих с Россией, будь то государства Балтии, Польша, Финляндия или Румыния, оставалась слабой. Так Россия сможет держать их в постоянном напряжении, угрожая их суверенитету. Но в данном случае сами европейцы найдут средства, чтобы финансировать американские оборонные программы, которые крайне важны для армий приграничных стран. Тем более что это не такие уж большие суммы. К примеру, обучение литовской армии обходилось примерно в 70 миллионов долларов в год, и у государства есть ресурсы, чтобы продолжить финансирование этой программы Пентагона. Напротив, страны Балтии и другие восточноевропейские государства намерены добиваться усиления американского военного присутствия в регионе. Хотя Конгресс еще не одобрил решение Трампа о прекращении помощи, мы готовы сами оплачивать американскую программу. Возможно, история повторится так же, как с обещанием Трампа ввести против Европы «адские тарифы» — напомню, тогда громкие заявления ни к чему в итоге не привели. Во всяком случае, Литва располагает 70 миллионами долларов, чтобы программа подготовки армии не прекращалась ни на день. Бюджет обороны Литвы составляет около четырех миллиардов долларов, то есть около четырех процентов ВВП, и мы планируем довести военные расходы до шести процентов. Средства на усиление американского военного присутствия у нас есть. Для Литвы США — ключевой фактор надежной защиты. Около двадцати процентов наших оборонных закупок – это контракты с американскими компаниями. В регионе дислоцированы на ротационной основе около тысячи американских военных, а в Польше — почти десять тысяч. На встрече с польским президентом Дональд Трамп прямо заявил, что вопрос о выводе американских войск из Польши даже не рассматривается. Американский резерв в Польше и в странах Балтии практически идентичен: проводятся совместные учения, наши военнослужащие обучаются современной технике и получают важнейшие разведданные. Поэтому правительства стран Балтии будут делать все возможное, чтобы американцы продолжали работу в наших военных колледжах, в подготовке армейских подразделений и авиации. - А могут ли крупные страны Европейского союза заменить американцев в подготовке армии Литвы?

- Европейцы могут лишь финансировать военно-техническую помощь, которую США оказывают странам Балтии. Но заменить американцев они не способны. Речь идет о некоторых видах вооружений, о стратегической разведке, а также об американском ядерном «зонтике». Да, ядерное оружие есть у Франции и Великобритании, но его эффективность может проявиться только в сочетании с американским ядерным арсеналом. Поэтому роль США в обеспечении безопасности Европы носит исключительный характер. - Дональд Трамп постоянно заявляет, что Европа должна уметь защищать себя самостоятельно. Америку и Европу разделяет океан, и Соединенные Штаты не обязаны защищать европейцев. Можно ли в этой связи ожидать, что реакция Вашингтона на возможную оккупацию Литвы будет такой же, какой она была в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт? - Пятая статья НАТО о коллективной обороне никуда не исчезла. Да, Трамп непредсказуем, но кроме него есть еще Конгресс. Саммит в Пекине показал, что ось авторитарных государств — Китай, Северная Корея, Россия и Иран — усиливается, тогда как ось демократий теряет былую сплоченность. Поэтому Европе приходится вести с Трампом сложную дипломатическую игру. К нему нужен особый подход: иногда символические жесты, вроде совместной игры в гольф, время от времени — демонстрация особого уважения. Вспомните: то ему нравилась Джорджия Мелони, теперь он демонстрирует дружбу с президентами Финляндии и Польши. Европа использует эти связи для проведения в Вашингтоне собственной политики. Пока нет оснований полагать, что США откажутся выполнять обязательства НАТО. Тем более что Европа активно восстанавливает свой военно-промышленный потенциал. Германия увеличивает расходы на оборону и обсуждает возвращение системы призыва. За безопасность континента придется платить всем, включая даже Португалию и Испанию, которые находятся далеко от России. Но в ближайшие годы Европа будет все еще зависеть от американской космической разведки. Думаю, через пять лет мы увидим уже совсем другую систему европейской обороны. - Но сегодня мы имеем то, что имеем: Россия перевела свою экономику на военные рельсы, а в Москве все чаще звучат заявления, что российская армия способна захватить Прибалтику за три дня. Получается, что из урока Украины Россия так ничего и не извлекла?