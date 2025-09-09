USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Армяне рассказали Джалалзаде об отношениях с Турцией

14:55 1100

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян встретился в парламенте с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Армении.

По просьбе иранского дипломата Рубинян представил подробности процесса урегулирования отношений с Турцией. Собеседники также обсудили региональные процессы.

Рубинян, в частности, заявил, что дружественные отношения с Ираном, основанные на взаимном уважении и доверии, очень важны для Армении. А обоюдные визиты помогают «расширить повестку дня и продолжать активный диалог», заявил Рубинян.

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 991
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2313
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2268
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2898
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1490
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2505
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1458
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1512
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4036
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2443
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3479

