Армяне рассказали Джалалзаде об отношениях с Турцией

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян встретился в парламенте с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Армении.
По просьбе иранского дипломата Рубинян представил подробности процесса урегулирования отношений с Турцией. Собеседники также обсудили региональные процессы.
Рубинян, в частности, заявил, что дружественные отношения с Ираном, основанные на взаимном уважении и доверии, очень важны для Армении. А обоюдные визиты помогают «расширить повестку дня и продолжать активный диалог», заявил Рубинян.