ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

На руку России: больше нефти+высокая цена

наш комментарий
Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва
14:57 1458

Восемь стран ОПЕК+ объявили о повышении объема добычи с октября еще на 137 тыс. баррелей в сутки. Однако в первый день биржевых торгов после такого решения нефтяные цены неожиданно выросли. Почему?

Само повышение объемов добычи было как раз предсказуемо. Неожиданностью стало увеличение на сравнительно скромную величину - рынок ожидал большего. Нынешнее увеличение намного уступает приросту примерно на 555 тыс. баррелей в сутки в сентябре и августе и на 411 тыс. баррелей в сутки в июле и июне. До этого момента у ОПЕК+ было два уровня сокращений: на 1,65 млн баррелей в сутки, о котором договорились восемь стран, и сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки, о котором договорились все страны до конца 2026 года. Договоренности от 7 сентября означают, что ОПЕК+ начала отменять второй уровень сокращений добычи в размере около 1,65 млн баррелей в сутки.

Добыча растет... и цена растет. Почему?

Нынешнее увеличение добычи рынком было оценено как умеренное, и эту умеренность увязали с опасениями по поводу возможного усиления санкций против российской нефти. Рост цены на сорт Brent (до $66,63 за баррель в середине дня 8 сентября) и West Texas Intermediate (до $62,89 за баррель) между тем не отыграл потери прошлой недели, когда цены в ожидании решения ОПЕК снизились на 3%.

Президент США Дональд Трамп заявил 7 сентября о готовности перейти ко «второму этапу санкций» против России, хотя не уточнил, что именно он имеет в виду. Но поскольку все прежние угрозы Вашингтона были связаны как раз с российским экспортом энергоносителей, то вариантов тут немного. И в основном они «крутятся» вокруг тех или иных пошлин/ограничений против основных импортеров российской нефти - Китая и Индии. Также США требуют от ЕС полностью отказаться от импорта российской нефти (ее продолжают закупать по нефтепроводу «Дружба» Венгрия и Словакия), а желательно еще и от импорта нефтепродуктов, произведенных Индией из российского сырья.

Все это происходит к тому же на фоне ожидаемого профицита предложения нефти на рынке к концу летнего периода. Причем, по некоторым прогнозам, профицит нефти в следующем году (за счет увеличения добычи в странах – не членах ОПЕК+ прежде всего) будет перевешивать снижение российского предложения и рост мирового спроса. Впрочем, пока предвыборные обещания Трампа резко увеличить добычу нефти в самой Америке наталкиваются на суровые экономические реалии. Себестоимость добычи нефти в США даже немного выше, чем в РФ. Поэтому призыв Трампа к нефтяникам США бурить больше и не сработал. С начала текущего года уровень нефтедобычи в США остается примерно на одном уровне - декабря 2024 г. Дело в том, что для увеличения числа скважин нужна стоимость Brent в среднем по $69, WTI – доллара на два-три ниже.

Не вышло у Трампа с бурением

Уже появились прогнозы цены на нефть марки Brent/WTI на уровне 56/52 долларов за баррель. Это довольно близко к установленному ЕС в 18-м пакете санкций «потолку» цены на российскую нефть в районе 47,6 долл. за баррель. С учетом возможных еще и скидок это позволит российским экспортерам вписаться в «потолок», не заставляя импортеров нарушать санкции, а также пользоваться при этом соответствующими выгодными страховками и фрахтом, даже не прибегая особенно к так называемому «теневому флоту», который насчитывает сотни танкеров и постоянно пополняется, несмотря на вводимые Западом санкции.

Санкции все же сказываются, но пока не критичным образом. Так, выручка России от экспорта нефти в июле даже выросла на 7% (на 900 млн долларов) по сравнению с июнем, достигнув 14,3 млрд долларов, хотя и оказалась на 2,1 млрд долларов ниже, чем за тот же месяц 2024 года. Общий объем морского экспорта нефти из РФ снизился до 3,46 млн баррелей в сутки, что стало минимумом с марта. При этом поставки в Китай сократились на 8% к июню, до 956 тыс. б/с, в Индию — выросли на 5%, до 1,72 млн б/с. К концу августа экспорт снова стал расти, но все равно остается ниже показателей августа 2024 года. Увеличение добычи в рамках ОПЕК+ в определенной мере сыграет на руку России: она сможет нарастить суточный экспорт на 42 тыс. баррелей в сутки, тем самым отчасти компенсировав денежные потери из-за снижения цен.

Так что нынешнее повышение уровня добычи странами ОПЕК+ ничем особо Москве не грозит. Однако надо учитывать, что из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры в этом году, а также санкционного давления нефтегазовые доходы России в 2025 году, как ожидается, снизятся на 23%. Гипотетически самым серьезным ударом стало бы резкое увеличение добычи нефти Саудовской Аравией, как это произошло 1980-х, что, считают многие, подкосило бюджет СССР. Сейчас, правда, ситуация иная. Начиная с того, что бюджет Королевства сбалансирован при цене нефти выше 90 долларов за баррель, а на проводимые масштабные реформы (в рамках программы принца Мухаммеда бин Салмана Vision-2030) нужны огромные деньги. Кроме того, есть большие сомнения в том, что саудиты нарушат солидарность с ОПЕК+, куда входит Россия и с которой налажены вполне партнерские отношения, в отличие от СССР. Да и в целом подрыв ОПЕК+ в угоду США не входил бы в долгосрочные планы стран Персидского залива. А так чисто теоретически возможности довольно быстро нарастить добычу и полностью вытеснить российскую нефть с рынка есть только у двух стран – Саудовской Аравии (может дополнительно качать до 5 млн баррелей в сутки) и ОАЭ (еще до 2 млн баррелей). Но это чисто умозрительные расчеты. Их реализация далеко не очевидна.

