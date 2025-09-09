На руку России: больше нефти+высокая цена

Восемь стран ОПЕК+ объявили о повышении объема добычи с октября еще на 137 тыс. баррелей в сутки. Однако в первый день биржевых торгов после такого решения нефтяные цены неожиданно выросли. Почему? Само повышение объемов добычи было как раз предсказуемо. Неожиданностью стало увеличение на сравнительно скромную величину - рынок ожидал большего. Нынешнее увеличение намного уступает приросту примерно на 555 тыс. баррелей в сутки в сентябре и августе и на 411 тыс. баррелей в сутки в июле и июне. До этого момента у ОПЕК+ было два уровня сокращений: на 1,65 млн баррелей в сутки, о котором договорились восемь стран, и сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки, о котором договорились все страны до конца 2026 года. Договоренности от 7 сентября означают, что ОПЕК+ начала отменять второй уровень сокращений добычи в размере около 1,65 млн баррелей в сутки.

Нынешнее увеличение добычи рынком было оценено как умеренное, и эту умеренность увязали с опасениями по поводу возможного усиления санкций против российской нефти. Рост цены на сорт Brent (до $66,63 за баррель в середине дня 8 сентября) и West Texas Intermediate (до $62,89 за баррель) между тем не отыграл потери прошлой недели, когда цены в ожидании решения ОПЕК снизились на 3%. Президент США Дональд Трамп заявил 7 сентября о готовности перейти ко «второму этапу санкций» против России, хотя не уточнил, что именно он имеет в виду. Но поскольку все прежние угрозы Вашингтона были связаны как раз с российским экспортом энергоносителей, то вариантов тут немного. И в основном они «крутятся» вокруг тех или иных пошлин/ограничений против основных импортеров российской нефти - Китая и Индии. Также США требуют от ЕС полностью отказаться от импорта российской нефти (ее продолжают закупать по нефтепроводу «Дружба» Венгрия и Словакия), а желательно еще и от импорта нефтепродуктов, произведенных Индией из российского сырья. Все это происходит к тому же на фоне ожидаемого профицита предложения нефти на рынке к концу летнего периода. Причем, по некоторым прогнозам, профицит нефти в следующем году (за счет увеличения добычи в странах – не членах ОПЕК+ прежде всего) будет перевешивать снижение российского предложения и рост мирового спроса. Впрочем, пока предвыборные обещания Трампа резко увеличить добычу нефти в самой Америке наталкиваются на суровые экономические реалии. Себестоимость добычи нефти в США даже немного выше, чем в РФ. Поэтому призыв Трампа к нефтяникам США бурить больше и не сработал. С начала текущего года уровень нефтедобычи в США остается примерно на одном уровне - декабря 2024 г. Дело в том, что для увеличения числа скважин нужна стоимость Brent в среднем по $69, WTI – доллара на два-три ниже.