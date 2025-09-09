USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Москва высадила «десант» в Дамаске

15:05 1531

Российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком прибыла в Дамаск. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Согласно опубликованным телеканалом фотографиям, Новака сопровождают министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и замглавы МИД Сергей Вершинин. Делегацию принял глава администрации президента Сирии Махер аш-Шараа.

По информации агентства SANA, представители российской стороны проведут переговоры с рядом сирийских официальных лиц по вопросам экономики, безопасности, обороны и политического взаимодействия.

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 998
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2316
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2273
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2901
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1493
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2510
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1459
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1515
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4037
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2444
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3479

ЭТО ВАЖНО

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 998
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2316
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2273
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2901
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1493
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2510
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1459
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1515
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4037
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2444
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться