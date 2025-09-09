Москва высадила «десант» в Дамаске

Российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком прибыла в Дамаск. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
Согласно опубликованным телеканалом фотографиям, Новака сопровождают министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и замглавы МИД Сергей Вершинин. Делегацию принял глава администрации президента Сирии Махер аш-Шараа.
По информации агентства SANA, представители российской стороны проведут переговоры с рядом сирийских официальных лиц по вопросам экономики, безопасности, обороны и политического взаимодействия.