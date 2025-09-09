USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Спецназ шести стран проводит учения в Баку

Спецназ шести стран проводит учения в Баку

В Баку проходят совместные учения спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции «Вечное братство – IV», сообщает Минобороны Азербайджана.

9 сентября состоялась торжественная церемония открытия с участием руководства Минобороны. После минуты молчания в память о шехидах прозвучали гимны стран-участниц, были подняты государственные флаги.

Отмечается, что в учениях задействованы бронетехника, армейская авиация и беспилотники. Основная цель – обмен опытом спецподразделений дружественных стран, совершенствование взаимодействия и развитие возможностей проведения совместных операций.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул стратегическое значение учений для военного сотрудничества и региональной безопасности. По его словам, они не только повышают профессионализм личного состава, но и укрепляют дружбу и братство между странами.

В рамках «Вечного братства – IV» спецназ шести стран отработает стрельбу, парашютирование, снайперскую подготовку и действия по освобождению населенного пункта от условного противника.

