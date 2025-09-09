Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?

Бурная политическая жизнь в Америке в последние сутки свелась лишь к одному. Все выясняют, принадлежит ли подпись под рисунком обнаженной женщины, который был подарен сексуальному хищнику Джеффри Эпштейну, президенту Дональду Трампу? Haqqin.az неоднократно писал о проводящемся в США расследовании дружеских отношений Эпштейна с Трампом.

В понедельник эта сага пополнилась еще одним эпизодом. Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США получил кипу документов, относящихся к деятельности педофила Эпштейна. Среди них и был скетч фигуры обнаженной женщины, на котором на самом пикантном месте стоит подпись Трампа. Рисунок был подарен Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. Он – часть большого альбома, в котором содержатся многочисленные поздравления юбиляру, а также его фотки в обществе частично или полностью раздетых фемин. Первой о существовании этого рисунка сообщила The Wall Street Journal и Трамп немедленно подал в суд на нее и всю медиа-империю Руперта Мердока, частью которой является консервативное издание. «Рисунок, который приписывают Дональду Трампу, - написал президент в социальной сети о себе в третьем лице - является фейком!» «Совершенно ясно, что президент Трамп не нарисовал этот рисунок и не подписывал его», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Но это ясно далеко не всем. И теперь графологи страны пытаются изучить подпись Трампа, чтобы выяснить, подлинная ли она. The New York Times, которая несколько лет назад получила документы из архива бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, подтверждает, что на рисунке была подпись его, президента США. Кстати, на рисунке под грудью обнаженной женщины были и приветствия Трампа другу Эпштейну, в частности, слова о том, что он и Джеффри «имеют что-то общее», а чуть пониже по силуэту есть фраза о том, что у них «есть один прекрасный секрет». Кроме того, в файлах объемом 238 страниц было и еще нечто важное. На одной из фотографий Эпштейн держит огромный чек с подписью – DJTrump. Чуть ниже есть написанная рукой фраза: «Джеффри показывает ранние таланты с деньгами и женщинами» и указана сумма чека - 22 500 долларов.

Но если Белый дом быстро опроверг, что рисунок был сделан Трампом, то в отношении этой фотографии с чеком не дал никаких комментариев. Наверное, в зобу дыхание сперло. Трамп утверждает, что он порвал с Эпштейном в 2004 году, год спустя после юбилея последнего. Тогда над его дружком стали собираться грозовые тучи — слишком много появилось свидетельств того, что он растлевает молодых, часто несовершеннолетних, девушек, а потом предлагает их своим партнерам. В 2017 году Эпштейн был осужден за секс-траффик, а двумя годами позднее повесился в тюремной камере. Но теперь, годы спустя, его имя вновь заиграло всеми цветами и красками. Несколько дней на ступеньках Капитолия провели свою демонстрацию женщины, которые стали жертвами сексуального хищника. Их было несколько десятков, но, как полагает следствие, жертвами были многие сотни. Их имена были вымараны из документов в связи с тем, что речь идет о тогдашних несовершеннолетних. Дело Эпштейна продолжает будоражить общественное сознание. Конгрессмены, члены комитета по надзору Палаты представителей требуют от Министерства юстиции опубликовать все документы, но оно почему-то медлит.