От МВД к Азгвардии

Внутренние войска Азербайджанской Республики получат ряд новых функций и прав, соответствующие изменения в проект закона «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» обсуждались сегодня в парламентском комитете по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно документу, внутренние войска получают более широкие возможности в сфере комплектования личного состава, управления военными учебными заведениями и воинскими частями, а также при введении чрезвычайного или военного положения. Им поручается участие в обеспечении общественного порядка и безопасности, взаимодействие с другими силовыми структурами, мобилизационные задачи и непосредственное руководство в кризисных ситуациях.

Иными словами, законопроект значительно усиливает контроль и роль внутренних войск как ключевого инструмента государства в вопросах безопасности и правопорядка.