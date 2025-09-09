USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

От МВД к Азгвардии

15:23 2517

Внутренние войска Азербайджанской Республики получат ряд новых функций и прав, соответствующие изменения в проект закона «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» обсуждались сегодня в парламентском комитете по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно документу, внутренние войска получают более широкие возможности в сфере комплектования личного состава, управления военными учебными заведениями и воинскими частями, а также при введении чрезвычайного или военного положения. Им поручается участие в обеспечении общественного порядка и безопасности, взаимодействие с другими силовыми структурами, мобилизационные задачи и непосредственное руководство в кризисных ситуациях.

Иными словами, законопроект значительно усиливает контроль и роль внутренних войск как ключевого инструмента государства в вопросах безопасности и правопорядка.

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 1008
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2326
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2280
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2904
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1498
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2518
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1461
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1520
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4038
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2448
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3480

