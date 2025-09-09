USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Новый импульс в развитии художественного плавания в Азербайджане

Отдел информации
15:25 435

Азербайджанская федерация плавания (ASF) пригласила опытного украинского специалиста по художественному плаванию. Федерация начала сотрудничество с бывшей участницей национальной сборной Украины, заслуженным мастером спорта и тренером Оксаной Письменной.

Цель сотрудничества — развитие художественного плавания в Азербайджане, постепенное формирование национальной сборной и успешное участие в международных соревнованиях.

Ранее Оксана Письменна работала с национальными командами Украины, Турции, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и Египта. Ее воспитанники переходили из молодежных сборных в основные составы, неоднократно становились чемпионами Европы и мира, а также призерами Олимпийских игр.

В интервью пресс-службе ASF Письменна отметила: «Очень важно передавать ценные знания из поколения в поколение. Самая важная особенность тренера — делиться своими знаниями и опытом со спортсменами и начинающими наставниками. Только в этом случае наш вид спорта будет развиваться и оставаться привлекательным для тех, кто хочет им заниматься. Я хочу, чтобы мы вместе добились больших успехов».

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 1010
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2330
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2282
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2904
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1500
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2521
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1462
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1520
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4038
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2449
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3480

