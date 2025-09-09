Новый импульс в развитии художественного плавания в Азербайджане

Азербайджанская федерация плавания (ASF) пригласила опытного украинского специалиста по художественному плаванию. Федерация начала сотрудничество с бывшей участницей национальной сборной Украины, заслуженным мастером спорта и тренером Оксаной Письменной.

Цель сотрудничества — развитие художественного плавания в Азербайджане, постепенное формирование национальной сборной и успешное участие в международных соревнованиях.

Ранее Оксана Письменна работала с национальными командами Украины, Турции, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и Египта. Ее воспитанники переходили из молодежных сборных в основные составы, неоднократно становились чемпионами Европы и мира, а также призерами Олимпийских игр.

В интервью пресс-службе ASF Письменна отметила: «Очень важно передавать ценные знания из поколения в поколение. Самая важная особенность тренера — делиться своими знаниями и опытом со спортсменами и начинающими наставниками. Только в этом случае наш вид спорта будет развиваться и оставаться привлекательным для тех, кто хочет им заниматься. Я хочу, чтобы мы вместе добились больших успехов».