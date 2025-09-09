USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?

15:29 1501

Украинские беспилотники в ночь на 9 сентября атаковали Сочи, где, предположительно, мог находиться президент России Владимир Путин в своей резиденции «Бочаров ручей». Об этом сообщают российские СМИ.

Журналисты отмечают, что глава государства мог находиться в Сочи во время атаки, поскольку накануне участвовал по видеосвязи во внеочередной встрече лидеров БРИКС.

По данным Flightradar24, за несколько часов до удара в сочинский аэропорт прибыл самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96024 – ранее на этом борту российский президент летал на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека – водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого беспилотника. В течение ночи в Сочи трижды звучали сирены воздушной тревоги, а работа аэропорта была приостановлена более чем на 30 минут. Минобороны России заявило, что в ходе ночной атаки были сбиты два беспилотника над территорией Краснодарского края и еще 15 — над акваторией Черного моря.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что атака не повлияла на рабочий график главы государства.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — заявил представитель Кремля.

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 1012
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2332
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2285
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2907
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1502
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2522
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1464
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1520
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4039
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2450
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3480

