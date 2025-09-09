Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?

Украинские беспилотники в ночь на 9 сентября атаковали Сочи, где, предположительно, мог находиться президент России Владимир Путин в своей резиденции «Бочаров ручей». Об этом сообщают российские СМИ.

Журналисты отмечают, что глава государства мог находиться в Сочи во время атаки, поскольку накануне участвовал по видеосвязи во внеочередной встрече лидеров БРИКС.

По данным Flightradar24, за несколько часов до удара в сочинский аэропорт прибыл самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96024 – ранее на этом борту российский президент летал на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека – водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого беспилотника. В течение ночи в Сочи трижды звучали сирены воздушной тревоги, а работа аэропорта была приостановлена более чем на 30 минут. Минобороны России заявило, что в ходе ночной атаки были сбиты два беспилотника над территорией Краснодарского края и еще 15 — над акваторией Черного моря.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что атака не повлияла на рабочий график главы государства.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — заявил представитель Кремля.