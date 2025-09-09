USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Мировые нефтяники на «строгой диете» в ожидании падения цен

15:57 471

Крупнейшие нефтегазовые компании мира резко сократили рабочие места, расходы и инвестиции на фоне ожиданий длительного снижения цен на нефть, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

Издание отмечает, что цены на ископаемое топливо сократились вдвое по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными после начала российско-украинской войны в 2022 году. При этом FT отмечает, что «ценовое давление» усилится из-за недавнего решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти. По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, стоимость эталонной марки Brent упадет ниже $60 за баррель в начале 2026 года и может удерживаться на этом уровне «в течение нескольких лет», если не возникнет «геополитического шока». Сейчас Brent торгуется чуть выше $66 за баррель.

Если цена нефти опустится ниже $60 за баррель, крупные западные нефтяные компании не смогут реализовать свои инвестиционные планы и выплатить ожидаемые инвесторами дивиденды. По прогнозам Wood Mackenzie, капитальные расходы на добычу нефти и газа в мире в этом году сократятся на 4,3%, до $341,9 млрд — это будет первое годовое снижение инвестиций с 2020 года.

Управление энергетической информации США (EIA) предупредило, что замедление роста капитальных вложений в стране приведет к снижению добычи нефти в крупнейшем мировом нефтедобывающем государстве впервые с 2021 года.

Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 1016
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 2336
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 2288
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром
Украина продолжает уничтожать российский нефтепром фото; обновлено 15:46
15:46 2909
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
Украинские дроны атаковали Сочи, когда там находился Путин?
15:29 1503
От МВД к Азгвардии
От МВД к Азгвардии
15:23 2526
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий
14:57 1464
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом
14:47 1520
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы
Ультиматум Израиля. Идет полная эвакуация Газы все еще актуально
10:18 4039
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года
Путин пообещал американцам захватить Донбасс до Нового года заявил Зеленский
14:22 2451
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев
Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев все еще актуально
09:24 3480

