Мировые нефтяники на «строгой диете» в ожидании падения цен

Крупнейшие нефтегазовые компании мира резко сократили рабочие места, расходы и инвестиции на фоне ожиданий длительного снижения цен на нефть, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

Издание отмечает, что цены на ископаемое топливо сократились вдвое по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными после начала российско-украинской войны в 2022 году. При этом FT отмечает, что «ценовое давление» усилится из-за недавнего решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи нефти. По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, стоимость эталонной марки Brent упадет ниже $60 за баррель в начале 2026 года и может удерживаться на этом уровне «в течение нескольких лет», если не возникнет «геополитического шока». Сейчас Brent торгуется чуть выше $66 за баррель.

Если цена нефти опустится ниже $60 за баррель, крупные западные нефтяные компании не смогут реализовать свои инвестиционные планы и выплатить ожидаемые инвесторами дивиденды. По прогнозам Wood Mackenzie, капитальные расходы на добычу нефти и газа в мире в этом году сократятся на 4,3%, до $341,9 млрд — это будет первое годовое снижение инвестиций с 2020 года.

Управление энергетической информации США (EIA) предупредило, что замедление роста капитальных вложений в стране приведет к снижению добычи нефти в крупнейшем мировом нефтедобывающем государстве впервые с 2021 года.