Беларусь протестует против Польши

обновлено 20:26
20:26 1171

Беларусь выразила протест в связи с решением Польши приостановить движение через границу на период проведения учений "Запад-2025".

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"В Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений "Запад-2025", - проинформировали в МИД.

*** 16:26

Польские власти приняли решение закрыть пограничные переходы на границе с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября из-за проведения совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства.

«Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Беларусью, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями «Запад-2025» в ночь с четверга на пятницу», – заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Ранее Туск предупредил, что Варшава готовится принять «особые меры» в отношении Беларуси в случае провокаций на учениях «Запад-2025».

Из шести автодорожных пунктов пропуска на белорусско-польской границе четыре остаются закрытыми по инициативе Варшавы. Через пункт «Козловичи» (с польской стороны — «Кукурыки») Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Пассажирский автотранспорт и грузовые поезда следуют через пункт пропуска в Тересполе («Брест-Тересполь»).

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Главной темой маневров станет применение войсковых группировок для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Российские и белорусские военнослужащие отработают отражение воздушных ударов и борьбу с диверсионными силами противника. Кроме того, в рамках учений будет отработано планирование использования ядерного оружия и системы «Орешник». В ответ на эти маневры Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения «Железный защитник», в которых задействованы около 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.

Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
20:39 54
Озеро Урмия полностью высохло
Озеро Урмия полностью высохло
20:30 267
Аш-Шараа едет в Москву
Аш-Шараа едет в Москву обновлено 19:41
19:41 3437
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре
Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре фото; видео; обновлено 19:22
19:22 5720
На руку России: больше нефти+высокая цена
На руку России: больше нефти+высокая цена наш комментарий, все еще актуально
14:57 2581
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины
Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины Матч начался; обновлено
20:00 1605
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 1086
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 2306
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 3067
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2488
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 3021

