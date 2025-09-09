Беларусь протестует против Польши

"В Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений "Запад-2025", - проинформировали в МИД.

Польские власти приняли решение закрыть пограничные переходы на границе с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября из-за проведения совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства.

«Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Беларусью, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями «Запад-2025» в ночь с четверга на пятницу», – заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Ранее Туск предупредил, что Варшава готовится принять «особые меры» в отношении Беларуси в случае провокаций на учениях «Запад-2025».

Из шести автодорожных пунктов пропуска на белорусско-польской границе четыре остаются закрытыми по инициативе Варшавы. Через пункт «Козловичи» (с польской стороны — «Кукурыки») Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Пассажирский автотранспорт и грузовые поезда следуют через пункт пропуска в Тересполе («Брест-Тересполь»).

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Главной темой маневров станет применение войсковых группировок для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Российские и белорусские военнослужащие отработают отражение воздушных ударов и борьбу с диверсионными силами противника. Кроме того, в рамках учений будет отработано планирование использования ядерного оружия и системы «Орешник». В ответ на эти маневры Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения «Железный защитник», в которых задействованы около 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.