ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Кузены хотели заработать легких денег и отправились за решетку

Инара Рафикгызы
16:54 971

В Ленкоранском суде по особо тяжким преступлениям завершился процесс по делу жителей Ярдымлинского района — 33-летнего Турала Керимова и его двоюродного брата, 32-летнего Асаддина Рзаева, обвинявшихся в незаконном обороте крупного количества наркотических средств.

По данным haqqin.az, 28 ноября прошлого года сотрудники Ярдымлинского районного полицейского управления провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. У Керимова и Рзаева обнаружили около 10 кг марихуаны и метамфетамина, полученных от гражданина Ирана, который представился как «Али».

Расследование установило, что за день до ареста «Али» позвонил Керимову и упомянул, что знает его брата Вусала, отбывающего срок в заключении. Иранец предложил за 7 тысяч манатов забрать наркотики, спрятанные в районе села Арус Ярдымлинского района, перевезти их в село Гендере и оставить в условленном месте. Из-за финансовых проблем Керимов согласился.

Позже «Али» сообщил в WhatsApp, что сумка с наркотиками скрыта в водном канале у песчаной отмели в селе Арус, и поручил ее забрать. Керимов с двоюродным братом на автомобиле направился туда. Сначала они колебались, стоит ли забирать сумку, но после обещания иранца выплатить 10 тысяч манатов (из которых 1–2 тысячи достанутся Рзаеву) сделали все, что им было поручено.

Проезжая через район села Зевин, кузены проигнорировали приказ полиции остановиться. Предвидя арест, мужчины выбросили сумку с наркотиками из окна на обочину дороги.

В суде обвиняемые не признали вины. Согласно решению суда, Турал Керимов приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, Асаддин Рзаев — к 9 годам лишения свободы.

