Российский суд продлил арест сына Шихлинского

Суд продлил меру пресечения в отношении сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шихлинского, арестованного по делу о якобы насилии над представителем власти.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

Мера пресечения в отношении Мутвалы Шихлинского продлена по 14 декабря 2025 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля 2025 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Органами предварительного расследования он обвиняется якобы в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Напомним, причиной для ареста М.Шихлинского стала ситуация, произошедшая 1 июля у «Баку Плаза». Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шихлинского в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шихлинский заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.