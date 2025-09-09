USD 1.7000
EUR 2.0014
RUB 2.0565
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Российский суд продлил арест сына Шихлинского

17:04 1002

Суд продлил меру пресечения в отношении сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шихлинского, арестованного по делу о якобы насилии над представителем власти.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

Мера пресечения в отношении Мутвалы Шихлинского продлена по 14 декабря 2025 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 июля 2025 года избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Органами предварительного расследования он обвиняется якобы в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Напомним, причиной для ареста М.Шихлинского стала ситуация, произошедшая 1 июля у «Баку Плаза». Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шихлинского в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шихлинский заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.

Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 329
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 749
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 1379
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2197
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 1800
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
17:10 1530
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
17:04 1003
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль видео; фото; обновлено 18:48
18:48 3728
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 2762
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 3749
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 4025

ЭТО ВАЖНО

Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 329
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 749
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 1379
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2197
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 1800
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
17:10 1530
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
17:04 1003
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль видео; фото; обновлено 18:48
18:48 3728
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 2762
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 3749
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 4025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться