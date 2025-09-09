Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»

Издание напоминает, что 8 августа президент США Дональд Трамп лично проконтролировал подписание документа в Белом доме: « Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили мирное соглашение, несмотря на скептические прогнозы: всего за несколько дней до этого Le Monde опубликовала материал под заголовком «Мир между Арменией и Азербайджаном остается недостижимым».

Самыми «ярыми критиками» недавно подписанной мирной декларации между Азербайджаном и Арменией стали Россия и Иран, пишет The National Interest.

По информации The National Interest, США выступили в роли ведущего миротворца на Южном Кавказе, вытеснив Россию и Иран. Это вызвало жесткую реакцию Москвы, которая обвинила Запад в попытке «узурпировать» процесс и подогнать его под собственные интересы. Кроме того, отмечается усиление в Армении требований закрыть российскую военную базу в Гюмри, которая по соглашению должна функционировать до 2044 года. Критики задаются вопросом, нужна ли стране российская «защита», если мирный договор уже подписан.

Отдельное недовольство выразил Иран. В центре его обеспокоенности оказался проект «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (TRIPP), также известный как Зангезурский коридор, — транспортный путь, соединяющий Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. Согласно соглашению, США получили исключительные права на развитие этого проекта сроком на 99 лет. Тегеран опасается, что присутствие США у северо-западной границы страны ослабит позиции Ирана на Кавказе и лишит его важного канала для обхода санкций.

Кроме того, сделка усилила влияние Турции и Израиля — союзников Азербайджана, отмечает издание.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) также критикует мирную декларацию, продолжая линию проиранских и пророссийских настроений в диаспоре. По оценке The National Interest, противники соглашения фактически повторяют тезисы Москвы и Тегерана, поскольку договор стал серьезным ударом по их влиянию в регионе. Мирное урегулирование на Южном Кавказе укрепило позиции США, продемонстрировав относительную слабость России и Ирана.