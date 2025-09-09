Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре

Появились новые подробности воздушной операции Израиля по ликвидации руководства ХАМАС в Дохе, сообщают израильские СМИ. По данным источников, в атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более десяти боеприпасов поразили цель с разницей в несколько секунд. При этом атакована была только одна цель. В ходе операции применялись дозаправки в воздухе, все самолеты благополучно вернулись и приземлились в Израиле. Удар вызвал резкую реакцию в регионе. В МИД Катара заявили, что «самым решительным образом осуждают израильскую атаку, целью которой стали жилые здания в Дохе, где проживали некоторые члены политбюро ХАМАС». Иордания заявила о готовности поддержать любые действия Дохи в отношении Израиля для защиты суверенитета Катара. Осудил атаку и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По заявлению его пресс-службы, «независимо от мотивов, эти действия неприемлемы, поскольку нарушают суверенитет Катара и противоречат принципам международного права».

*** 18:26 Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению руководства ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность. Об этом заявил офис Нетаньяху. Источники, связанные с ХАМАС, подтверждают, что сын Халиля аль-Хия, Мамм аль-Хия, погиб при атаке в Катаре, а также Джахад Лабад, глава его офиса. Операция получила название «Пик огня» и, как утверждается, была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом. Между тем, в Иране резко отреагировали на удары. Официальный представитель МИД Исмаил Бегаи заявил, что атака Израиля на представителей движения ХАМАС в Дохе является «крайне опасным нарушением международного права» и «грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Катара». В свою очередь, американское посольство в Дохе сообщило, что зафиксировало сообщения о ракетных ударах по городу. В дипмиссии введен режим укрытия, а гражданам США рекомендовано оставаться в безопасных местах и не покидать укрытия.

*** 18:09 Члены политбюро ХАМАС, включая лидера движения в секторе Газа, выжили после израильского удара по Дохе, утверждает Al Jazeera. Израильский источник сообщил CNN, что США были заранее проинформированы об атаке.

*** 17:58 Во время удара по офису ХАМАС в Дохе председатель политбюро группировки Халед Машаль в помещении не находился, сообщает израильский телеканал Channel 14. Как пишут израильские СМИ, Израиль проинформировал правительство Катара, прежде чем нанести удар по делегации ХАМАС в Дохе. Между тем МИД Катара заявил, что не допустит никаких действий, направленных против его безопасности и суверенитета.

Лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу убиты в Дохе, утверждает издание Al Hadath.

Reuters со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что Израиль проинформировал США об ударах по лидерам ХАМАС в Катаре. Газета Israel Hаyom утверждает, что Катар также уведомили перед нанесением ударов. МИД Катара выступил с решительным осуждением ударов Израиля по жилым домам. Лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и еще три члена политбюро радикалов были в здании, подвергшемся удару в Дохе, сообщает Al Hadath.

* * * 17:15 Армия обороны и Общая служба безопасности Израиля заявляют, что израильские ВВС осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство ХАМАС в столице Катара Дохе. В официальном заявлении сказано, что удар был нанесен по тем, кто «годами руководил деятельностью террористической организации и несет прямую ответственность за организацию бойни 7 октября и ведение войны против Государства Израиль». «Перед атакой были приняты меры по минимизации ущерба для непричастных лиц, включая применение высокоточного оружия и предоставление дополнительной разведывательной информации», – заявляет пресс-служба ЦАХАЛ. Катарский канал «Аль-Араби» сообщает, что в ходе атаки был разрушен Офис лидера ХАМАС Халиля аль-Хайе. Канал пока не подтвердил факт его ликвидации.