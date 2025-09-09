Израильские ВВС разбомбили руководство ХАМАС в Катаре

Появились новые подробности воздушной операции Израиля по ликвидации руководства ХАМАС в Дохе, сообщают израильские СМИ.
По данным источников, в атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более десяти боеприпасов поразили цель с разницей в несколько секунд. При этом атакована была только одна цель. В ходе операции применялись дозаправки в воздухе, все самолеты благополучно вернулись и приземлились в Израиле.
Удар вызвал резкую реакцию в регионе. В МИД Катара заявили, что «самым решительным образом осуждают израильскую атаку, целью которой стали жилые здания в Дохе, где проживали некоторые члены политбюро ХАМАС».
Иордания заявила о готовности поддержать любые действия Дохи в отношении Израиля для защиты суверенитета Катара.
Осудил атаку и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По заявлению его пресс-службы, «независимо от мотивов, эти действия неприемлемы, поскольку нарушают суверенитет Катара и противоречат принципам международного права».
September 9, 2025
*** 18:26
Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению руководства ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность.
Об этом заявил офис Нетаньяху.
Источники, связанные с ХАМАС, подтверждают, что сын Халиля аль-Хия, Мамм аль-Хия, погиб при атаке в Катаре, а также Джахад Лабад, глава его офиса.
Операция получила название «Пик огня» и, как утверждается, была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом.
Между тем, в Иране резко отреагировали на удары. Официальный представитель МИД Исмаил Бегаи заявил, что атака Израиля на представителей движения ХАМАС в Дохе является «крайне опасным нарушением международного права» и «грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Катара».
В свою очередь, американское посольство в Дохе сообщило, что зафиксировало сообщения о ракетных ударах по городу. В дипмиссии введен режим укрытия, а гражданам США рекомендовано оставаться в безопасных местах и не покидать укрытия.
*** 18:09
Члены политбюро ХАМАС, включая лидера движения в секторе Газа, выжили после израильского удара по Дохе, утверждает Al Jazeera.
Израильский источник сообщил CNN, что США были заранее проинформированы об атаке.
*** 17:58
Во время удара по офису ХАМАС в Дохе председатель политбюро группировки Халед Машаль в помещении не находился, сообщает израильский телеканал Channel 14.
Как пишут израильские СМИ, Израиль проинформировал правительство Катара, прежде чем нанести удар по делегации ХАМАС в Дохе.
Между тем МИД Катара заявил, что не допустит никаких действий, направленных против его безопасности и суверенитета.
Лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу убиты в Дохе, утверждает издание Al Hadath.
* * * 17:35
Reuters со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что Израиль проинформировал США об ударах по лидерам ХАМАС в Катаре.
Газета Israel Hаyom утверждает, что Катар также уведомили перед нанесением ударов.
МИД Катара выступил с решительным осуждением ударов Израиля по жилым домам.
Лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и еще три члена политбюро радикалов были в здании, подвергшемся удару в Дохе, сообщает Al Hadath.
September 9, 2025
* * * 17:15
Армия обороны и Общая служба безопасности Израиля заявляют, что израильские ВВС осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство ХАМАС в столице Катара Дохе.
В официальном заявлении сказано, что удар был нанесен по тем, кто «годами руководил деятельностью террористической организации и несет прямую ответственность за организацию бойни 7 октября и ведение войны против Государства Израиль».
«Перед атакой были приняты меры по минимизации ущерба для непричастных лиц, включая применение высокоточного оружия и предоставление дополнительной разведывательной информации», – заявляет пресс-служба ЦАХАЛ.
Катарский канал «Аль-Араби» сообщает, что в ходе атаки был разрушен Офис лидера ХАМАС Халиля аль-Хайе. Канал пока не подтвердил факт его ликвидации.
September 9, 2025
Израиль официально подтвердил свою ответственность за ракетные удары по целям в столице Катара.
«При поддержке ВВС Израиля нанесен точечный удар по верхушке руководства террористической организации ХАМАС. Члены руководства, подвергшиеся атаке, на протяжении многих лет возглавляли деятельность террористической организации и несут прямую ответственность за совершение бойни 7 октября и за ведение войны против государства Израиль», — говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК).
По данным израильской стороны, в результате операции был ликвидирован нынешний главарь ХАМАС Халиль аль-Хийя, исполнявший обязанности главы политбюро организации и руководивший переговорной группой по обменным сделкам.
Источники, связанные с ХАМАС, подтверждают, что сын Халиля аль-Хия, Мамм аль-Хия, погиб в атаке в Катаре, а также Джахад Лабад, глава его офиса.
Операция получила название «Пик огня» и, как утверждается, была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом.
Между тем, в Иране резко отреагировали на удары. Официальный представитель МИД Исмаил Бегаи заявил, что атака Израиля на представителей движения ХАМАС в Дохе является «крайне опасным нарушением международного права» и «грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Катара».
В свою очередь, американское посольство в Дохе сообщило, что зафиксировало сообщения о ракетных ударах по городу. В дипмиссии введен режим укрытия, а гражданам США рекомендовано оставаться в безопасных местах и не покидать укрытия.