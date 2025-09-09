USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова

Инара Рафикгызы
17:18 1803

Азербайджанский суд оправдал гражданина Дагестана, 45-летнего Магомеда Магомедова, который проходил по делу о контрабанде крупной партии наркотиков через территорию Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, обвинение утверждало, что Магомед Магомедов договорился с неизвестными лицами в Иране о перевозке крупной партии наркотиков через азербайджанскую таможню для дальнейшей доставки в Россию. По версии следствия, обвиняемый обернул 76 кг сушеной марихуаны в фольгу и поместил в 80 упаковок, каждая из которых была вложена в отдельную корзину с виноградом. 27 сентября прошлого года мужчина загрузил груз с виноградом и сливами на прицеп своего грузовика Volvo в иранском городе Астаре и отправился в путь. На таможне в Астаре наркотики были обнаружены и изъяты.

Магомедов вину не признал. В своих показаниях он сообщил, что работает водителем уже 24 года и занимается международными грузоперевозками. В сентябре прошлого года он выехал из Дагестана в Иран с грузом муки. После разгрузки он несколько дней искал груз для перевозки в Россию, но не нашел подходящего клиента. В итоге незнакомый человек по имени Меджид предложил ему перевезти сливы и виноград за 340 тыс. российских рублей в Санкт-Петербург.

Магомедов утверждал, что согласился на предложение, и рабочие погрузили груз в его автомобиль с закрытых палет. Он видел, что палеты были запакованы, и не знал о наличии наркотиков в корзинах. Документация и пломбирование груза также осуществлялись диспетчером Меджидом. Автомобиль прошел таможенный контроль в Иране без нарушений. По дороге в Азербайджан, на стационарном рентген-аппарате Астарской таможни, были выявлены подозрительные предметы, и под виноградными корзинами обнаружили наркотики.

В ходе судебного следствия было установлено, что после приема пломбированного груза Магомедов не имел возможности ознакомиться с его содержимым и проследил, чтобы груз без изменений прошел через азербайджанскую таможню.

Суд пришел к выводу, что вина Магомеда Магомедова в приобретении марихуаны с целью сбыта и контрабандной перевозке через Азербайджан в Россию не доказана. В связи с этим дагестанец был оправдан, мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, и он освобожден в зале суда.

Процесс проходил в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хаммеда Нуриева. По приговору Магомеду Магомедову вынесена оправдательная санкция, и он освобожден из-под стражи.

