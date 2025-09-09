USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Франция грозит Израилю страшными карами

17:30 1142

Израиль рассматривает возможность закрытия генерального консульства Франции в Иерусалиме, что вызвало противодействие со стороны Парижа и угрозу ответных мер, сообщает Le Figaro.

По словам источника, близкого к французскому президенту Эммануэлю Макрону, израильский МИД уже уведомил Францию о планируемом шаге.

«Вопросы права имеют значение, и с юридической точки зрения Иерусалим обладает статусом corpus separatum (специальный статус). Мы можем отказать Израилю в этом закрытии. У них же есть посольство в Париже. Если они хотят сыграть в эти игры, мы тоже можем играть», — заявил источник.

Он подчеркнул, что Франция в значительной степени содействует безопасности Израиля, в том числе благодаря твердой позиции Парижа по ядерной программе Ирана.

Дипломат из МИД Франции также сообщил Le Figaro, что ответные меры будут «чрезвычайно жесткими, которые правила военного искусства пока не позволяют их мне раскрывать, но они будут более серьезными, чем обычные зеркальные действия».

Среди рассматриваемых возможных шагов – закрытие израильского консульства во Франции или ограничение количества дипломатических паспортов, выдаваемых израильским чиновникам.

Однако, как указал французский чиновник, «наше консульство в Иерусалиме — полноценное дипломатическое представительство, а не просто консульство», намекая на то, что зеркальные меры могут быть недостаточными.

Несмотря на риторику, некоторые официальные лица признают ограниченные возможности Франции. «На двустороннем уровне одним из механизмов может стать высылка израильских дипломатов из Парижа. Но на уровне Евросоюза санкции невозможны, пока им противодействуют Германия и Венгрия», — пояснил один дипломат.

В Елисейском дворце выражают надежду, что Израиль откажется от этого шага. «Нужно сохранять спокойствие», — сказал собеседник издания, напомнив, что Испания и Турция сохранили свои консульства в Иерусалиме, несмотря на признание Палестины.

Сообщается, что, как и большинство стран, Франция не признает израильский суверенитет над Восточным Иерусалимом.

Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
18:25 332
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
18:19 762
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
17:52 1387
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
14:47 2199
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
17:18 1804
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
17:10 1533
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
17:04 1007
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль видео; фото; обновлено 18:48
18:48 3735
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
16:16 2768
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
16:10 3751
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
15:13 4027

