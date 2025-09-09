Франция грозит Израилю страшными карами

Израиль рассматривает возможность закрытия генерального консульства Франции в Иерусалиме, что вызвало противодействие со стороны Парижа и угрозу ответных мер, сообщает Le Figaro.

По словам источника, близкого к французскому президенту Эммануэлю Макрону, израильский МИД уже уведомил Францию о планируемом шаге.

«Вопросы права имеют значение, и с юридической точки зрения Иерусалим обладает статусом corpus separatum (специальный статус). Мы можем отказать Израилю в этом закрытии. У них же есть посольство в Париже. Если они хотят сыграть в эти игры, мы тоже можем играть», — заявил источник.

Он подчеркнул, что Франция в значительной степени содействует безопасности Израиля, в том числе благодаря твердой позиции Парижа по ядерной программе Ирана.

Дипломат из МИД Франции также сообщил Le Figaro, что ответные меры будут «чрезвычайно жесткими, которые правила военного искусства пока не позволяют их мне раскрывать, но они будут более серьезными, чем обычные зеркальные действия».

Среди рассматриваемых возможных шагов – закрытие израильского консульства во Франции или ограничение количества дипломатических паспортов, выдаваемых израильским чиновникам.

Однако, как указал французский чиновник, «наше консульство в Иерусалиме — полноценное дипломатическое представительство, а не просто консульство», намекая на то, что зеркальные меры могут быть недостаточными.

Несмотря на риторику, некоторые официальные лица признают ограниченные возможности Франции. «На двустороннем уровне одним из механизмов может стать высылка израильских дипломатов из Парижа. Но на уровне Евросоюза санкции невозможны, пока им противодействуют Германия и Венгрия», — пояснил один дипломат.

В Елисейском дворце выражают надежду, что Израиль откажется от этого шага. «Нужно сохранять спокойствие», — сказал собеседник издания, напомнив, что Испания и Турция сохранили свои консульства в Иерусалиме, несмотря на признание Палестины.

Сообщается, что, как и большинство стран, Франция не признает израильский суверенитет над Восточным Иерусалимом.