Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность

Присутствие России на Южном Кавказе является насущной необходимостью и реальностью. Об этом заявил бывший президент Армении Левон Тер-Петросян на встрече в своей резиденции с российским послом в республике Сергеем Копыркиным.

Пресс-секретарь экс-президента Арман Мусинян сообщил, что беседа длилась более часа. Он добавил, что стороны, в частности, обсудили нынешнее состояние армяно-российских отношений и необходимость установления долгосрочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

«Первый президент счел необходимым подчеркнуть следующее: присутствие России на Южном Кавказе – насущная необходимость и реальность, подтвержденная историей. Честными и надежными друзьями Армении являются Россия, Иран, Грузия, Франция, Греция, а в ближайшей перспективе – Китай и Индия», – приводит слова Тер-Петросяна его пресс-секретарь.