ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Ожесточенные бои в Украине

Российские войска почти перекрыли путь ВСУ в Серебрянское лесничество в районе Дроновки, сообщает проект DeepState.

По данным источника, российская армия пытается полностью вытеснить украинские подразделения из леса и уже закрепляется между Григоровкой и Серебрянкой. Продвижению мешает болотистая местность, однако россияне используют тяжелую технику.

Отмечается, что войска периодически появляются в районе дороги Ямполь – Заречное. Это создает угрозу боестолкновений в тылу Сил обороны, а также осложняет логистику.

Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции
Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции заявил представитель делегации США
Ожесточенные бои в Украине
Ожесточенные бои в Украине
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Тер-Петросян: Россия на Южном Кавказе – неизбежная реальность
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше?
Трамп лишил Европу военной поддержки. Что дальше? разбираем с Вайдотасом Малинионисом; все еще актуально
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Азербайджанский суд оправдал дагестанца Магомедова
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и его «ярые критики»
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
Российский суд продлил арест сына Шихлинского
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль
Коллапс власти в Непале: протестующие берут страну под контроль видео; фото; обновлено 18:48
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Асиф Мамедов не выдержал давления и отказался от депутатского кресла
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших
Под российский авиаудар попали получавшие пенсии мирные украинцы: много погибших фото; обновлено 16:10
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины?
Кому принадлежит рисунок обнаженной женщины? главный вопрос
