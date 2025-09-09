Ожесточенные бои в Украине

Российские войска почти перекрыли путь ВСУ в Серебрянское лесничество в районе Дроновки, сообщает проект DeepState.

По данным источника, российская армия пытается полностью вытеснить украинские подразделения из леса и уже закрепляется между Григоровкой и Серебрянкой. Продвижению мешает болотистая местность, однако россияне используют тяжелую технику.

Отмечается, что войска периодически появляются в районе дороги Ямполь – Заречное. Это создает угрозу боестолкновений в тылу Сил обороны, а также осложняет логистику.