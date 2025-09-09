Если будет мир в регионе Южного Кавказа, будут и масштабные инвестиции

Об этом заявил в ходе брифинга в Баку исполнительный директор DFC Кеннет Энджелл по итогам визита делегации американских бизнесменов в Казахстан, Азербайджан и накануне посещения Грузии.

Корпорация финансирования развития США (DFC) и американское правительство могут предоставить финансовые инструменты Азербайджану и странам региона Каспия и Южного Кавказа для стимулирования экспортных операций, подготовки технико-экономических обоснований логистических проектов и непосредственно инвестирования.

По его мнению, если будет достигнут мир в регионе Южного Кавказа, можно будет немедленно приступить к масштабным инвестициям, поскольку наличие мира стимулирует их.

«В Вашингтоне 8 августа произошло важное событие: было подписано соглашение о первых шагах к мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Это событие было особо отмечено президентом Трампом. Я считаю, что это очень важно. Потому что, если есть мир, за миром следует экономическое развитие, а экономическое развитие ведет к процветанию. Тем более что есть проект «Маршрута Трампа ради мира и процветания», - отметил Энджелл.

Касаясь инструментов DFC, он назвал три: во-первых, через Эксимбанк США (есть опыт финансирования поставок в Азербайджан стратегического оборудования и транспортных средств, в частности локомотивов и самолетов); во-вторых, через Агентство торговли и развитию США, содействующее подготовке технико-экономических обоснований региональных проектов, а также предоставляющее гранты; в-третьих, непосредственно инвестиции от DFC через вхождение в акционерный капитал в проектах, приоритетных для США. Среди таковых могут быть добыча критически важных полезных ископаемых, инфраструктура, сельское хозяйство и здравоохранение, транспорт и логистика.

«В ходе миссии 6-12 сентября в Казахстан, Азербайджан и Грузию наше основное внимание уделяется портам, железным и автодорогам, логистике», - сказал Энджелл.

Фактически интерес - в развитии Срединного коридора, что жизненно важно для стран, не имеющих выхода к морю.

По мнению исполнительного директора Американской торговой палаты в Казахстане Джеффа Эрлиха, для бизнес-сообщества Центральной Азии и Южного Кавказа крайне важно иметь жизнеспособные экспортные маршруты для сырьевых, промышленных товаров через Каспий и Черное море.

По словам исполнительного директора Американо-азербайджанской торговой палаты Натика Бахышова, Срединный коридор - это не просто транзитный маршрут, это сложная и разветвлённая сеть коммуникаций, которая может включать трубопроводы, оптоволоконные кабельные линии.

«Все участники Срединного коридора делают все возможное для гармонизации процессов его успешного функционирования. Мы видим растущий интерес, особенно со стороны американских компаний, к выходу на этот рынок, приходу в многострановой регион. Из того, что мы услышали в наших беседах с представителями правительств Азербайджана, Казахстана, американскими компаниями, у нас сложилось впечатление, что все понимают важность гармонизации процессов и процедур на благо компаний, чтобы они могли легко выйти на рынок и закрепиться на нем», - сказал Бахышов.