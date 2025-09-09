Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку начнется отборочный матч футбольного чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Украины.

Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Вассилисом Фотиасом.

Сборную Азербайджана на матч выведет главный тренер молодежной сборной Айхан Аббасов. Он временно заменяет отправленного в отставку после разгромного поражения от Исландии (0:5) Фернанду Сантуша.

Украина в первой встрече проиграла Франции - 0:2. Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Париже начнется матч Франция - Исландия.