Сборная Азербайджана уже без Сантуша против Украины

Отборочный матч Азербайджан - Украина начался.
*** 19:38
Стартовые составы сборных Азербайджана и Украины.
Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Гисмят Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Эмин Махмудов, Абдула Хайбулаев, Рустам Ахмедзаде, Махир Эмрели, Ренат Дадашов.
Украина: Анатолий Трубин, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Иван Калюжный, Александр Зубков, Георгий Судаков, Владислав Ванат.
*** 19:12
Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку начнется отборочный матч футбольного чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Украины.
Судить встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Вассилисом Фотиасом.
Сборную Азербайджана на матч выведет главный тренер молодежной сборной Айхан Аббасов. Он временно заменяет отправленного в отставку после разгромного поражения от Исландии (0:5) Фернанду Сантуша.
Украина в первой встрече проиграла Франции - 0:2. Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Париже начнется матч Франция - Исландия.